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Сікорський відкинув заяву Трампа про дефіцит дизеля через удари України
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не погодився з думкою президента США Дональда Трампа, що удари України по російських об'єктах дизельного палива призводять до його дефіциту.
Про це польський міністр заявив під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сікорський не підтримав позицію Трампа
Сікорський не погодився з такою оцінкою.
"Я дотримуюся іншої думки", – заявив він.
Трамп закликав Зеленського зупинити удари
У неділю Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу.
Президент США заявив, що такі атаки спричиняють дефіцит дизеля.
Топ коментарі
+13 Геннадій Курячий
показати весь коментар13.09.2026 19:58 Відповісти Посилання
+11 School Bus
показати весь коментар13.09.2026 19:59 Відповісти Посилання
+7 Дима #623664
показати весь коментар13.09.2026 19:58 Відповісти Посилання
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