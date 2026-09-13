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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сікорський відкинув заяву Трампа про дефіцит дизеля через удари України

Радослав Сікорський прокоментував заяву Дональда Трампа

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не погодився з думкою президента США Дональда Трампа, що удари України по російських об'єктах дизельного палива призводять до його дефіциту.

Про це польський міністр заявив під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сікорський не підтримав позицію Трампа

Сікорський не погодився з такою оцінкою.

"Я дотримуюся іншої думки", – заявив він.

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Трамп закликав Зеленського зупинити удари

У неділю Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу.

Президент США заявив, що такі атаки спричиняють дефіцит дизеля.

Автор: 

Зеленський Володимир (26968) Сікорський Радослав (422) Трамп Дональд (8211)
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Топ коментарі
+13
Сікорський - один з небагатьох притомних політиків у Польщі!
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13.09.2026 19:58 Відповісти
+11
До дефіциту дизеля призвів дефіцит сірої речовини мозку у Донні.
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13.09.2026 19:59 Відповісти
+7
Трамп пішов на х.й.
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13.09.2026 19:58 Відповісти

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