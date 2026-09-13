Сікорський відкинув заяву Трампа про дефіцит дизеля через удари України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський не погодився з думкою президента США Дональда Трампа, що удари України по російських об'єктах дизельного палива призводять до його дефіциту.

Про це польський міністр заявив під час спільної пресконференції з главою української дипломатії Андрієм Сибігою в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Сікорський не підтримав позицію Трампа

Сікорський не погодився з такою оцінкою.

"Я дотримуюся іншої думки", – заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний терор РФ зупинив навігацію у Чорному морі, - Сибіга

Трамп закликав Зеленського зупинити удари

У неділю Дональд Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу.

Президент США заявив, що такі атаки спричиняють дефіцит дизеля.