Ракетний терор РФ зупинив навігацію у Чорному морі, - Сибіга

Росія своїм ракетним терором фактично зупинила морські трафік і навігацію в Чорному морі.

Про це заявив міністр закордонних справ України під час спільної пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Блокада Чорного моря

"Окремо обговорили ситуацію в Чорному морі, де Росія останнім часом нарощує атаки на українську портову інфраструктуру, цивільні судна та морські маршрути... Росія зупинила своїм ракетним терором морські трафік і навігацію в Чорному морі, а це теж підважує і глобальну продовольчу безпеку",- сказав глава МЗС України.

Сибіга також наголосив на важливості спільної взаємодії з Польщею для відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.

Крім того, він подякував Європейському Союзу за відновлення "Коридорів солідарності".

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Заклик до повного ембарго для продукції РФ

Окремо Сибіга відзначив проблему використання Росією балтійських портів для експорту свого зерна.

"Важливо тут бути пильним і не допустити цього. Ми це обговорили. Взагалі справедливо ставити питання про повне ембарго для російської продукції на європейському ринку", - заявив міністр.

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