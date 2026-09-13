Ракетний терор РФ зупинив навігацію у Чорному морі, - Сибіга
Росія своїм ракетним терором фактично зупинила морські трафік і навігацію в Чорному морі.
Про це заявив міністр закордонних справ України під час спільної пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Блокада Чорного моря
"Окремо обговорили ситуацію в Чорному морі, де Росія останнім часом нарощує атаки на українську портову інфраструктуру, цивільні судна та морські маршрути... Росія зупинила своїм ракетним терором морські трафік і навігацію в Чорному морі, а це теж підважує і глобальну продовольчу безпеку",- сказав глава МЗС України.
Сибіга також наголосив на важливості спільної взаємодії з Польщею для відновлення свободи судноплавства в Чорному морі.
Крім того, він подякував Європейському Союзу за відновлення "Коридорів солідарності".
Заклик до повного ембарго для продукції РФ
Окремо Сибіга відзначив проблему використання Росією балтійських портів для експорту свого зерна.
"Важливо тут бути пильним і не допустити цього. Ми це обговорили. Взагалі справедливо ставити питання про повне ембарго для російської продукції на європейському ринку", - заявив міністр.
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