Ракетный террор РФ остановил судоходство в Черном море, - Сибига
Россия своим ракетным террором фактически остановила морское судоходство и навигацию в Черном море.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Блокада Черного моря
"Отдельно обсудили ситуацию в Черном море, где Россия в последнее время усиливает атаки на украинскую портовую инфраструктуру, гражданские суда и морские маршруты... Россия своим ракетным террором остановила морское судоходство и навигацию в Черном море, а это также подрывает глобальную продовольственную безопасность", — сказал глава МИД Украины.
Сибига также подчеркнул важность совместного взаимодействия с Польшей для восстановления свободы судоходства в Черном море.
Кроме того, он поблагодарил Европейский Союз за возобновление "Коридоров солидарности".
Призыв к полному эмбарго на продукцию РФ
Отдельно Сибига отметил проблему использования Россией балтийских портов для экспорта своего зерна.
"Важно здесь быть бдительным и не допустить этого. Мы это обсудили. Вообще справедливо ставить вопрос о полном эмбарго на российскую продукцию на европейском рынке", — заявил министр.
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