Ракетный террор РФ остановил судоходство в Черном море, - Сибига

Россия своим ракетным террором фактически остановила морское судоходство и навигацию в Черном море.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Блокада Черного моря

"Отдельно обсудили ситуацию в Черном море, где Россия в последнее время усиливает атаки на украинскую портовую инфраструктуру, гражданские суда и морские маршруты... Россия своим ракетным террором остановила морское судоходство и навигацию в Черном море, а это также подрывает глобальную продовольственную безопасность", — сказал глава МИД Украины.

Сибига также подчеркнул важность совместного взаимодействия с Польшей для восстановления свободы судоходства в Черном море.

Кроме того, он поблагодарил Европейский Союз за возобновление "Коридоров солидарности".

Читайте также: Экспорт украинского зерна упал на 75% из-за атак РФ на черноморские порты, - Reuters

Призыв к полному эмбарго на продукцию РФ

Отдельно Сибига отметил проблему использования Россией балтийских портов для экспорта своего зерна.

"Важно здесь быть бдительным и не допустить этого. Мы это обсудили. Вообще справедливо ставить вопрос о полном эмбарго на российскую продукцию на европейском рынке", — заявил министр.

Читайте также: Посла Украины Джеляла вызвали в МИД Турции из-за атак на суда в Черном море, - СМИ