Экспорт украинского зерна упал на 75% из-за атак РФ на черноморские порты, - Reuters

Из-за российских обстрелов портовой инфраструктуры и гражданских судов экспорт зерна из Украины в первые две недели августа 2026 года сократился на 75%.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвал экспорта и угроза для фермеров

Украина остается одним из крупнейших в мире производителей пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Около 90% экспорта этих культур проходит через Черное море.

Аграрный сектор обеспечивает около 60% экспортных доходов Украины. Блокада создает дополнительное давление на экономику, которая работает в условиях войны.

Издание отмечает, что Украина активизировала удары по российскому флоту в Черном и Азовском морях, поскольку обе страны стремятся нанести друг другу максимальный экономический ущерб. Россия также является крупным экспортером продовольствия, поэтому эскалация в Черном море влияет на мировые цены. Ситуацию на мировом рынке продовольствия дополнительно осложняют аномальная жара и конфликт на Ближнем Востоке.

"Украина поставляет около 6% мирового производства пшеницы и около 11% кукурузы", — сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, сбои и задержки в поставках угрожают голодом отдельным странам Африки и Ближнего Востока, которые зависят от импорта украинского зерна.

В этом году Украина рассчитывает собрать около 60 млн тонн зерновых — это почти столько же, сколько в 2025 году.

Однако украинские фермеры уже опасаются за урожай следующего года. Без экспорта они не смогут привлечь достаточно средств для проведения следующего сезона сбора урожая.

Хотя мировые цены на зерно на Чикагской бирже в июле достигли самого высокого уровня за более чем год из-за перебоев в Черноморском регионе и опасений по поводу дефицита в мире, внутренние цены в Украине упали на фоне накопления продукции внутри страны.

По оценкам аналитиков, аграрии смогут получить прибыль только от экспорта пшеницы, тогда как выращивание других видов зерна даже не покроет производственные затраты.

"Эти средства необходимы для дальнейшей закупки топлива, выплаты заработной платы и подготовки к посеву озимых культур", — отметил Марчук.

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Нехватка элеваторов и поиск решений

При надлежащих условиях зерно может храниться несколько лет, однако в Украине не хватает свободных хранилищ. Министерство аграрной политики оценивает возможный дефицит мощностей в 11 млн тонн.

Издание пишет, что Украина уже обратилась к партнерам с просьбой предоставить специальные мешки для временного хранения зерна непосредственно в хозяйствах.

Параллельно Украина ищет альтернативные экспортные маршруты. В то же время их поиск может оказаться значительно сложнее, чем раньше. В 2022 году, когда черноморские порты были заблокированы, сельскохозяйственный экспорт переориентировали на железнодорожный и автомобильный транспорт через западные границы Украины.

Reuters добавляет, что общие военные убытки аграрного сектора с 2022 года превысили 90 миллиардов долларов, а площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель сократилась почти на четверть из-за активных боевых действий, плотного минирования, обстрелов и отсутствия орошения.

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