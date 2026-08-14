Експорт українського зерна впав на 75% через атаки РФ на чорноморські порти, - Reuters

Через російські обстріли портової інфраструктури та цивільних суден експорт зерна з України в перші два тижні серпня 2026 року впав на 75%.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Обвал експорту та загроза для фермерів

Україна залишається одним із найбільших у світі виробників пшениці, кукурудзи та соняшнику. Близько 90% експорту цих культур проходить через Чорне море.

Аграрний сектор забезпечує близько 60% експортних доходів України. Блокада створює додатковий тиск на економіку, яка працює в умовах війни.

Видання зазначає, що Україна активізувала удари по російському флоту в Чорному та Азовському морях, оскільки обидві країни прагнуть завдати максимальної економічної шкоди одна одній. Росія також є великим експортером продовольства, тому ескалація в Чорному морі впливає на глобальні ціни. Ситуацію на глобальному ринку продовольства додатково ускладнюють аномальна спека та конфлікт на Близькому Сході.

"Україна постачає близько 6% світового виробництва пшениці та близько 11% кукурудзи", - сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, збої та затримки в постачаннях загрожують голодом окремим країнам Африки й Близького Сходу, які залежать від імпорту українського зерна.

Цьогоріч Україна розраховує зібрати близько 60 млн тонн зернових - це майже стільки ж, скільки у 2025 році.

Однак українські фермери вже побоюються за врожай наступного року. Без експорту вони не зможуть залучити достатньо коштів для проведення наступного сезону збору врожаю.

Хоча світові ціни на зерно на Чиказькій біржі у липні досягли найвищого рівня за понад рік через перебої в Чорноморському регіоні та занепокоєння щодо дефіциту у світі, внутрішні ціни в Україні впали на тлі накопичення продукції всередині країни.

За оцінками аналітиків, аграрії зможуть отримати прибуток лише від експорту пшениці, тоді як вирощування інших видів зерна навіть не покриє виробничих витрат.

"Ці кошти необхідні для подальшої закупівлі пального, виплати заробітної плати та підготовки до посіву озимих культур", - зазначив Марчук.

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Брак елеваторів і пошук рішень

За належних умов зерно може зберігатися кілька років, однак Україні бракує вільних сховищ. Міністерство аграрної політики оцінює можливий дефіцит потужностей у 11 млн тонн.

Видання пише, що Україна вже звернулася до партнерів із проханням надати спеціальні мішки для тимчасового зберігання зерна безпосередньо в господарствах.

Паралельно Україна шукає альтернативні експортні маршрути. Водночас їх пошук може виявитися значно складнішим, ніж раніше. У 2022 році, коли чорноморські порти були заблоковані, сільськогосподарський експорт переорієнтували на залізничний та автомобільний транспорт через західні кордони України.

Reuters додає, що загальні воєнні збитки аграрного сектору з 2022 року перевищили 90 мільярдів доларів, а площа оброблювальних сільськогосподарських земель скоротилася майже на чверть через активні бойові дії, щільне замінування, обстріли та відсутність зрошення.

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