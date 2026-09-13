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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сикорский отверг заявление Трампа о дефиците дизельного топлива из-за ударов Украины

Радослав Сикорский прокомментировал заявление Дональда Трампа

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не согласился с мнением президента США Дональда Трампа о том, что удары Украины по российским объектам, связанным с дизельным топливом, приводят к его дефициту.

Об этом польский министр заявил во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сикорский не поддержал позицию Трампа

Сикорский не согласился с такой оценкой.

"Я придерживаюсь другого мнения", — заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный террор РФ остановил судоходство в Черном море, - Сибига

Трамп призвал Зеленского прекратить удары

В воскресенье Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. 

Президент США заявил, что такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива.

Автор: 

Зеленский Владимир (25814) Сикорский Радослав (585) Трамп Дональд (8171)
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Топ комментарии
+15
Сікорський - один з небагатьох притомних політиків у Польщі!
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13.09.2026 19:58 Ответить
+13
До дефіциту дизеля призвів дефіцит сірої речовини мозку у Донні.
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13.09.2026 19:59 Ответить
+9
Трамп пішов на х.й.
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13.09.2026 19:58 Ответить

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