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Сикорский отверг заявление Трампа о дефиците дизельного топлива из-за ударов Украины
Глава МИД Польши Радослав Сикорский не согласился с мнением президента США Дональда Трампа о том, что удары Украины по российским объектам, связанным с дизельным топливом, приводят к его дефициту.
Об этом польский министр заявил во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
Сикорский не поддержал позицию Трампа
Сикорский не согласился с такой оценкой.
"Я придерживаюсь другого мнения", — заявил он.
Трамп призвал Зеленского прекратить удары
В воскресенье Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.
Президент США заявил, что такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива.
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