Сикорский отверг заявление Трампа о дефиците дизельного топлива из-за ударов Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский не согласился с мнением президента США Дональда Трампа о том, что удары Украины по российским объектам, связанным с дизельным топливом, приводят к его дефициту.

Об этом польский министр заявил во время совместной пресс-конференции с главой украинской дипломатии Андреем Сибигой в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сикорский не поддержал позицию Трампа

Сикорский не согласился с такой оценкой.

"Я придерживаюсь другого мнения", — заявил он.

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Трамп призвал Зеленского прекратить удары

В воскресенье Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

Президент США заявил, что такие атаки приводят к дефициту дизельного топлива.