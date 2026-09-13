Україна запровадила санкції проти 20 суден російського тіньового флоту та підприємств корпорації "Ростех", - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов’язані з російською державною корпорацією "Ростех", і пропагандистів, які виправдовують агресію РФ.

Про це йдеться на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Санкції проти танкерів

До санкційного списку увійшло 20 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу.

Зазначається, що є чіткі дані, які доводять, що ці танкери перевозять нафту з російських портів до Індії, Єгипту й Туреччини. Водночас вони використовують прапори Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау.

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Блокування ВПК та "Ростеху"

Також санкції запроваджено проти 29 громадян РФ та 29 російських компаній. Серед них підприємства, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки й компонентів для виробництва ракет і дронів.

Також обмеження застосовані проти підприємств, які виробляють товари подвійного призначення, науково-дослідних організацій, що розробляють технічну документацію для російського ВПК, а також закладу освіти, який готує спеціалістів для підприємств російського концерну "Калашников". Санкції застосовані й проти компаній, які проєктують рішення і постачають високотехнологічне обладнання для підприємств російського ВПК та ІТ-компаній, що розробляють і обслуговують програмні продукти з шифрування інформації, збору й управління базами даних.

"Ростех" – промислове ядро російської воєнної машини: підприємства корпорації забезпечують до 80% озброєння та військової техніки для війни проти України й виробляють, зокрема, ракети "Іскандер" і "Кинджал", ударні дрони та критичні компоненти для БпЛА, якими Росія атакує Україну", - розповів радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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Санкції проти пропагандистів

Нагадаємо, що також окремим указом застосовані обмеження проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель.

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