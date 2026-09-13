Україна запровадила санкції проти 20 суден російського тіньового флоту та підприємств корпорації "Ростех", - ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов’язані з російською державною корпорацією "Ростех", і пропагандистів, які виправдовують агресію РФ.
Про це йдеться на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.
Санкції проти танкерів
До санкційного списку увійшло 20 морських суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу.
Зазначається, що є чіткі дані, які доводять, що ці танкери перевозять нафту з російських портів до Індії, Єгипту й Туреччини. Водночас вони використовують прапори Ліберії, Маршаллових Островів, Сьєрра-Леоне, Барбадосу та Палау.
Блокування ВПК та "Ростеху"
Також санкції запроваджено проти 29 громадян РФ та 29 російських компаній. Серед них підприємства, включені у ланцюги постачання високоточного промислового обладнання, електроніки й компонентів для виробництва ракет і дронів.
Також обмеження застосовані проти підприємств, які виробляють товари подвійного призначення, науково-дослідних організацій, що розробляють технічну документацію для російського ВПК, а також закладу освіти, який готує спеціалістів для підприємств російського концерну "Калашников". Санкції застосовані й проти компаній, які проєктують рішення і постачають високотехнологічне обладнання для підприємств російського ВПК та ІТ-компаній, що розробляють і обслуговують програмні продукти з шифрування інформації, збору й управління базами даних.
"Ростех" – промислове ядро російської воєнної машини: підприємства корпорації забезпечують до 80% озброєння та військової техніки для війни проти України й виробляють, зокрема, ракети "Іскандер" і "Кинджал", ударні дрони та критичні компоненти для БпЛА, якими Росія атакує Україну", - розповів радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Санкції проти пропагандистів
Нагадаємо, що також окремим указом застосовані обмеження проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль