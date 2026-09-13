Украина ввела санкции против 20 судов российского теневого флота и предприятий корпорации "Ростех", - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении судов российского теневого флота, предприятий и лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Ростех", а также пропагандистов, оправдывающих агрессию РФ.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Санкции против танкеров

В санкционный список вошли 20 морских судов, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Отмечается, что имеются четкие данные, доказывающие, что эти танкеры перевозят нефть из российских портов в Индию, Египет и Турцию. При этом они ходят под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау.

Читайте также: Украина синхронизировала санкции против РФ с 20-м пакетом ЕС

Блокировка ВПК и "Ростеха"

Также введены санкции против 29 граждан РФ и 29 российских компаний. Среди них — предприятия, включенные в цепочки поставок высокоточного промышленного оборудования, электроники и компонентов для производства ракет и дронов.

Также ограничения применены к предприятиям, производящим товары двойного назначения, научно-исследовательским организациям, разрабатывающим техническую документацию для российского ВПК, а также учебному заведению, готовящему специалистов для предприятий российского концерна "Калашников". Санкции введены и против компаний, которые разрабатывают решения и поставляют высокотехнологичное оборудование для предприятий российского ВПК, а также ИТ-компаний, разрабатывающих и обслуживающих программные продукты для шифрования информации, сбора и управления базами данных.

"Ростех" — промышленное ядро российской военной машины: предприятия корпорации обеспечивают до 80% вооружения и военной техники для войны против Украины и производят, в частности, ракеты "Искандер" и "Кинжал", ударные дроны и критически важные компоненты для БПЛА, которыми Россия атакует Украину", — рассказал советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Читайте также: Зеленский поручил подготовить план специальной санкционной операции по ограничению военной промышленности РФ

Санкции против пропагандистов

Напомним, что также отдельным указом введены ограничения в отношении 10 российских и украинских граждан, распространяющих дезинформацию и российскую пропаганду, поддерживающих агрессивную политику России против Украины. В частности, санкции введены в отношении Юлии Мендель.

Читайте также: Введены санкции против 13 судов, 11 граждан РФ и 28 компаний, причастных к вывозу украинского зерна из ВОТ: Зеленский подписал указ