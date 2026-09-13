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Новости Санкции против Юлии Мендель
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Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель

зеленский, мендель

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.

Новость дополняется... 

Автор: 

Зеленский Владимир (25814) Мендель Юлия (262)
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Топ комментарии
+39
Цирк потвор.
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13.09.2026 19:54 Ответить
+17
понавибирали зебіли
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13.09.2026 20:03 Ответить
+15
А як же" я нє дам обіжать дєвочку"?
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13.09.2026 19:57 Ответить

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