Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО в отношении своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель.
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+15 Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий13.09.2026 19:57 Ответить Ссылка
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