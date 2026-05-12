Многие люди говорили, что Зеленский употреблял наркотики в разных клубах, - Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

Об этом она рассказала в интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Я никогда не видела, чтобы он употреблял наркотики. Но для написания своей книги я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах.

Только один видел лично. В 2021 году я узнала, кто является поставщиком "Квартала 95", и я встретилась с этим человеком. ... Все эти люди говорят о кокаине.

Второй момент: когда мы готовились к интервью, я приносила заметки - объясняла, кто этот журналист, что он должен говорить, месседжи, неудобные вопросы. Он (Зеленский. - Ред.) не любит читать. Обычно пытается вас выслушать, а потом уходит в ванную - на 15 минут. И каждый раз я удивлялась: он выходил совсем другим человеком. Всегда другим. Бодрым, полным сил, готовым все сказать", - рассказала она.

