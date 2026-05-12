Багато людей казали, що Зеленський вживав наркотики у різних клубах, - Мендель

Колишня речниця президента Юлія Мендель назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

Про це вона розповіла в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я ніколи не бачила, щоб він вживав наркотики. Але для написання своєї книги я зустрічалася з багатьма людьми, які підтвердили, що бачили, як він вживав наркотики у різних клубах.

Лише один особисто бачив. У 2021 році я дізналася, хто є постачальником "Кварталу 95", і я зустріла цю людину. ... Усі ці люди говорять про кокаїн.

Другий момент: коли ми готувалися до інтерв'ю, я приносила нотатки - пояснювала, хто цей журналіст, що він має говорити, меседжі, незручні питання. Він (Зеленський. - Ред.) не любить читати. Зазвичай намагається послухати вас, а потім іде у ванну - на 15 хвилин. І щоразу я дивувалась: він виходив зовсім іншою людиною. Завжди іншою. Бадьорий, сповнений сил, готовий усе сказати", - розповіла вона.

Читайте: "Зеленський і Єрмак - параноїки та нарциси", - Мендель