Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої прессекретарки Мендель: вона відреагувала

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель.

Про це йдеться в указі глави держави №901/2026 від 13 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мендель потрапила під санкції

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", - сказано в указі.

Обмеження застосовані проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель.

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Реакція Мендель

Реагуючи на рішення, Мендель заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним.

"За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції. Санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського. Володимир Зеленський застосовує їх проти всіх, хто виступає за мир в Україні", - написала вона.

Вона також заявила, що очікувала на санкції або звинувачення в "державній зраді" після розмови з Такером Карлсоном.

"Я знала, що готується "державна зрада" за моє інтерв’ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість санкцій. Це не змінює моєї позиції, як і позиції мійльонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського", - додала вона.

Нагадаємо, що Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року.

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Скандальні заяви Мендель

Нагадаємо, що у травні 2026 року вийшло інтерв’ю колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель американському проросійському блогеру Такеру Карлсону.

В інтерв’ю Мендель стверджувала, що під час стамбульських перемовин у 2022 році Україна нібито була готова віддати Донбас, а під час Нормандського саміту 2019 року Зеленський нібито пообіцяв Путіну відмову від вступу до НАТО.

В Офісі президента спростували слова Мендель, наголосивши, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.

Також в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche Мендель назвала Зеленського "головним вигодонабувачем цієї війни".

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