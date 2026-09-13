Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої прессекретарки Мендель: вона відреагувала
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель.
Про це йдеться в указі глави держави №901/2026 від 13 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мендель потрапила під санкції
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", - сказано в указі.
Обмеження застосовані проти 10 російських й українських осіб, які розповсюджують дезінформацію та російську пропаганду, підтримують агресивну політику Росії проти України. Зокрема, санкції застосовані проти Юлії Мендель.
Реакція Мендель
Реагуючи на рішення, Мендель заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним.
"За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції. Санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського. Володимир Зеленський застосовує їх проти всіх, хто виступає за мир в Україні", - написала вона.
Вона також заявила, що очікувала на санкції або звинувачення в "державній зраді" після розмови з Такером Карлсоном.
"Я знала, що готується "державна зрада" за моє інтерв’ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість санкцій. Це не змінює моєї позиції, як і позиції мійльонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського", - додала вона.
- Нагадаємо, що Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року.
Скандальні заяви Мендель
- Нагадаємо, що у травні 2026 року вийшло інтерв’ю колишньої прессекретарки президента України Юлії Мендель американському проросійському блогеру Такеру Карлсону.
- В інтерв’ю Мендель стверджувала, що під час стамбульських перемовин у 2022 році Україна нібито була готова віддати Донбас, а під час Нормандського саміту 2019 року Зеленський нібито пообіцяв Путіну відмову від вступу до НАТО.
- В Офісі президента спростували слова Мендель, наголосивши, що вона не мала стосунку до мирних переговорів і не володіла інформацією щодо рішень Володимира Зеленського стосовно Донбасу.
- Також в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche Мендель назвала Зеленського "головним вигодонабувачем цієї війни".
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