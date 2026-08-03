Зеленський - головна проблема та основний вигодонабувач цієї війни, - ексречниця президента Мендель

Колишня прессекретарка президента Зеленського Юлія Мендель назвала українського лідера "головним вигодонабувачем цієї війни".

Про це вона заявила в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Мендель, з червня 2022 року вона зрозуміла, що для Зеленського власна влада та фінансові потоки стали важливішими, ніж Україна.

"Я вважаю, що він став головною проблемою моєї країни. Світ зрештою почав ототожнювати Україну з обличчям однієї людини. Він сам повірив у цей штучно створений образ. Я вважаю, що сьогодні Зеленський є головним вигодонабувачем цієї війни. Завдяки їй він залишається при владі, адже скасував вибори.

Навколо нього працюють компанії, пов'язані з його оточенням, які отримують мільярди євро з Європейського Союзу. А для людини з настільки вираженим нарцисизмом надзвичайно важливо, щоб їй аплодував увесь світ", - вважає експрессекретарка президента України.

Корупція

Також Мендель згадала про "Міндічгейт".

"Якщо майже всіх навколо звинувачують у корупції, як можливо, що президент нічого не знає? Є два варіанти. Або він некомпетентний, або вдає, що нічого не бачить", - прокоментувала вона.

Війна

На думку Мендель, навіть якщо Росія програє, це не означає, що Україна перемагає.

Звинувачення у проросійськості

"Щодо звинувачень у проросійськості, то це найпростіший аргумент. Жодна розвідувальна служба у світі не зможе підтвердити нічого подібного, бо підтверджувати нічого. Набагато легше вдатися до таких звинувачень, ніж глибоко аналізувати цю війну. Якщо ви належите до тих, хто хоче перемогти Росію ціною української крові та загибелі мого народу, то ви втратили людяність, хоч би що ви говорили", - підсумувала вона.

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Що передувало?

Юлія Мендель із червня 2019 по липень 2021 року обіймала посаду прессекретарки президента Зеленського.

Мендель після повномасштабного вторгнення відома інтерв'ю антиукраїнським журналістам, зокрема Такеру Карлсону.

В одному з таких вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами . Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики .

вживає наркотики У своїх соцмережах вона стверджувала , що Росія карає мирних українців через дії ЗСУ, не згадуючи про початок атак РФ.

Також вона заявляла, що Зеленський заробляє на війні.

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