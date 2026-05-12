Сибіга відреагував на інтерв’ю Мендель: Ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на скандальне інтерв'ю експрессекретарки Зеленського Юлії Мендель та заявив, що її заяви спрямовані проти інтересів України.

Реакція Сибіги

"Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці "одкровення" колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти Президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів. Огидно, коли заради "слави" такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою", - каже він.

Він також зауважив, що вважаює безсумнівною роль президента в тому, що Україна вистояла в 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії.

"Жодні брехливі звинувачення цих фактів не змінять. Може й навпаки, лише підтвердять. А любителям дешевої слави - шлях у забуття", - резюмує він.

Читайте: Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби, але його часто порівнюють із Черчиллем, - Мендель

Що передувало?

  • Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
  • Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
  • Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

Також читайте: "Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель

Топ коментарі
Говорити про корупцію, це грати на руку Кремля! А розкрадання бюджету, це гра на гордість нації, і згуртування українців в боротьбі з агресором!
12.05.2026 13:01 Відповісти
До чого тут Україна? Мова йде про шоблу, яка на брехні прийшла до влади і утримує її по цей день, не звертаючи увагу на ст.103 Конституції України.
Україна - це ЗСУ, український народ, їх культура, мова, традиції. А Голобородько - це сброд узурпаторів, хуцпи і всього найгіршого, що на сьогоднійшній день є в Україні.
12.05.2026 13:11 Відповісти
А Сибіга тут яким боком? Це вже закордонні справи?
12.05.2026 13:02 Відповісти
Все по класиці. Війна все спише.
12.05.2026 13:02 Відповісти
У Сигіби робота така, що ж зробиш.
Правди там багато, але ж кому і як воно було піднесене - багато запитань.
12.05.2026 13:01 Відповісти
Мендель - черговий претендент на санкції від янелоха?
12.05.2026 13:02 Відповісти
Та що вона там такого сенсаційного сказала? От якби було щось типу "він накурився і відправив мене в магазин рошен за тортом" - оце так, це цікаво. А то ні про що.
12.05.2026 13:01 Відповісти
Коли не вгодиш свому вождю і тебе випруть - будеш то саме триндіти що це одоробло!
12.05.2026 13:01 Відповісти
А Сибіга тут яким боком? Це вже закордонні справи?
12.05.2026 13:02 Відповісти
А поцілувати бубачку в сраку? А то ще вижене. І агрохімію міністром поставить.
12.05.2026 13:11 Відповісти
Це адресовано назовні, європейцям та їх електорату.
І буде перекладено на всі європейські мови та прокоментовано.
Тому Сибіга включився, щоб і його перекладали та коментували.
12.05.2026 13:17 Відповісти
Тоді, з цією ж метою, можна очікувати коментарів Сибіги по єрмаку?
12.05.2026 14:27 Відповісти
Можна очікувати.
Але можна і недочекатись, як і від найвеличнішого.
До того ж, формально Андруша вже не держслужбовець, так що...
12.05.2026 14:31 Відповісти
Антісімітізьм☝️! Будьмо обережними!..
12.05.2026 14:10 Відповісти
Розумний би промовчав, поки вона той халатик на ДНК тест не віддала. В штатах.
12.05.2026 13:08 Відповісти
Моніка Мєндель😁
12.05.2026 14:11 Відповісти
Ну, звичайно, там абсолютно все-брехня, від першого до останнього слова.
Та невже?!
А що там є такого, що раніше не звучало?
Про нарцисизм? Про порошок?
Це все, безумовно, шкодить Україні, але не тим, що все це брехня, а тим, що з*явилось зараз.
І нашкодити все це має не Зе, а допомозі Заходу.
12.05.2026 13:08 Відповісти
Шкодить величезна корупція.
12.05.2026 13:11 Відповісти
Це вона зараз промовила в голос те,що з'вилось не "зараз", а ще 25 + років тому!
Свідомі люди це знали 10, 15 і навіть 20 років тому!
Але для ЛОХтората це ніщо,яке вони бачити НЕ ХОЧУТЬ!
12.05.2026 16:08 Відповісти
І в кінці Юлька стала на коліна, заревіла і звернулася до Пуйла па-рускі, але не закликала вивести війська.
12.05.2026 13:09 Відповісти
Інтерв'ю Мендель,це як вибух водневої бомби.Президента всі зхахищають і опозиція.Прямо як в москалів.
12.05.2026 13:10 Відповісти
Як це ще рос.іпсом не назвав?
Це так просто: злочинні дії назвати іпсо,яке не потребує якигось виправдань,чи пояснень.
12.05.2026 13:16 Відповісти
ВИННІ ВСІ - ВІН ЖЕ ДИТИНА

Обіsрався Вова знову
З Києва смердить до Львову
Винен «Порох» і весь світ…
В це повірив наш наріт.
Винен Трамп і вся Європа,
Що в какашках Вови жопа.
Хуцпа й Раду захопила
Все в державі прихопила.
Єрмак, міндичі і Бені,
То його - а ви до фені!!!
Какав він давно на всіх
Для дебілів - свято й сміх!!!
11.05.2026
Анатолій Березенський
12.05.2026 13:19 Відповісти
Чи може бути чиновник чесний та неупереджений якщо він призначається президентом? Звісно ні. Якщо він не буде хвалити президента, людину яку якого призначила, то його просто звільнять і знайдуть того хто буде хвалити свого президента. Тому високопосадовців треба вибирати виключно на відкритому конкурсі з залученням міжнародних експертів
12.05.2026 13:21 Відповісти
а сібіга руку за московією тягне , "не хорошос" ...пан сібіга ,ще та темна кобила ... ...
12.05.2026 13:29 Відповісти
Нагадай но, ****, яйця по 17 гривень - чиї інтереси?, а нещодавня "Династія" це чиї?

вам, баригам, вже ніколи не відмитися, і від крові теж
12.05.2026 13:31 Відповісти
Нема сумніву, що Зеленський наркоман.
Нема сумніву - що Мендель ФСБешна підкладка.
12.05.2026 13:37 Відповісти
Сьогодні знову якийсь "день космополітів" - Арєстовічь, Мендєль, Зєлєнській, Міндіч... З них двоє в Америці, одни в Ізраїлі а третій "десь між світами" ширяє з простягнутим загрібайлом...
12.05.2026 13:37 Відповісти
А що за лайно на прізвисько сибіга?????????
12.05.2026 13:50 Відповісти
Мендель сама прийшла на роботу в кабінет ЗЕлкнського?Якщо не сам то особа з оточення запропонувала її кандидатуру. Це по-перше.
По-друге, не завдяки ЗЕленському,а завдяки суспільству і ЗСУ, Національній гвардії встояли з початку широкомасштабного вторгнення.А ЗЕленський оточив себе шавками які виявились з часом зрадниками,хабарниками та корупціонерами.Мабуть,не буде помилкою якщо сказати що тих з ким він проліз на трон, вже нікого нема.Одних він приховав типу Вані Баканова,другим дав зелене світло на втечу,треті зрадники.
12.05.2026 13:52 Відповісти
Навіщо взагалі , на неї ,💩 реагувати - вона того не варта !
12.05.2026 13:58 Відповісти
"Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти Президента, а проти власної країни...

Взагалі то вона, якби Сибіга дослухався, говорила про Зелю, а не про країну. Якщо комусь в голову приходить думка, що Зеля=Україна, то довбо*об, бо Україна назавжди, а Зеля - це тимчасове явище, принаймі я так надіюсь. В разі, якщо Зеля реалізує свою мрію про довічне правління у нескінченній війні, то тоді Україні буде справді капець(
12.05.2026 14:10 Відповісти
💯!
12.05.2026 14:14 Відповісти
Зеленский это Украина. Это лучшая защита от власти. Которая помогает красть Миндичам, сдавать юг и прочее. Если критикуешь - значит против Украины.
12.05.2026 14:42 Відповісти
Ага. Ага. А керуване зє зосноване на брехні і мародерстві працює на посиленя?
Кого?
Мабуть таки расєі.
12.05.2026 15:57 Відповісти
 
 