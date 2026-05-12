Сибіга відреагував на інтерв’ю Мендель: Ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на скандальне інтерв'ю експрессекретарки Зеленського Юлії Мендель та заявив, що її заяви спрямовані проти інтересів України.

Про це Сибіга пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Сибіги

"Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці "одкровення" колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти Президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів. Огидно, коли заради "слави" такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою", - каже він.

Він також зауважив, що вважаює безсумнівною роль президента в тому, що Україна вистояла в 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії.

"Жодні брехливі звинувачення цих фактів не змінять. Може й навпаки, лише підтвердять. А любителям дешевої слави - шлях у забуття", - резюмує він.

Що передувало?

Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі

Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.

Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

