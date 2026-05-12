Сибіга відреагував на інтерв’ю Мендель: Ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на скандальне інтерв'ю експрессекретарки Зеленського Юлії Мендель та заявив, що її заяви спрямовані проти інтересів України.
Про це Сибіга пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Сибіги
"Навіть не дослухав до кінця жалюгідні ниці "одкровення" колишньої прессекретарки. Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти Президента, а проти власної країни. Вся ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України та на підтримку російських вимог і ультиматумів. Огидно, коли заради "слави" такі персонажі готові принижувати власну державу та плазувати перед російською пропагандою", - каже він.
Він також зауважив, що вважаює безсумнівною роль президента в тому, що Україна вистояла в 2022 році та успішно продовжує боротьбу та опір російській агресії.
"Жодні брехливі звинувачення цих фактів не змінять. Може й навпаки, лише підтвердять. А любителям дешевої слави - шлях у забуття", - резюмує він.
Що передувало?
- Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
- Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
- Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.
Правди там багато, але ж кому і як воно було піднесене - багато запитань.
І буде перекладено на всі європейські мови та прокоментовано.
Тому Сибіга включився, щоб і його перекладали та коментували.
Але можна і недочекатись, як і від найвеличнішого.
До того ж, формально Андруша вже не держслужбовець, так що...
Та невже?!
А що там є такого, що раніше не звучало?
Про нарцисизм? Про порошок?
Це все, безумовно, шкодить Україні, але не тим, що все це брехня, а тим, що з*явилось зараз.
І нашкодити все це має не Зе, а допомозі Заходу.
Свідомі люди це знали 10, 15 і навіть 20 років тому!
Але для ЛОХтората це ніщо,яке вони бачити НЕ ХОЧУТЬ!
Україна - це ЗСУ, український народ, їх культура, мова, традиції. А Голобородько - це сброд узурпаторів, хуцпи і всього найгіршого, що на сьогоднійшній день є в Україні.
Це так просто: злочинні дії назвати іпсо,яке не потребує якигось виправдань,чи пояснень.
Обіsрався Вова знову
З Києва смердить до Львову
Винен «Порох» і весь світ…
В це повірив наш наріт.
Винен Трамп і вся Європа,
Що в какашках Вови жопа.
Хуцпа й Раду захопила
Все в державі прихопила.
Єрмак, міндичі і Бені,
То його - а ви до фені!!!
Какав він давно на всіх
Для дебілів - свято й сміх!!!
11.05.2026
Анатолій Березенський
вам, баригам, вже ніколи не відмитися, і від крові теж
Нема сумніву - що Мендель ФСБешна підкладка.
По-друге, не завдяки ЗЕленському,а завдяки суспільству і ЗСУ, Національній гвардії встояли з початку широкомасштабного вторгнення.А ЗЕленський оточив себе шавками які виявились з часом зрадниками,хабарниками та корупціонерами.Мабуть,не буде помилкою якщо сказати що тих з ким він проліз на трон, вже нікого нема.Одних він приховав типу Вані Баканова,другим дав зелене світло на втечу,треті зрадники.
Взагалі то вона, якби Сибіга дослухався, говорила про Зелю, а не про країну. Якщо комусь в голову приходить думка, що Зеля=Україна, то довбо*об, бо Україна назавжди, а Зеля - це тимчасове явище, принаймі я так надіюсь. В разі, якщо Зеля реалізує свою мрію про довічне правління у нескінченній війні, то тоді Україні буде справді капець(
Кого?
Мабуть таки расєі.