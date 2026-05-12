Сибига отреагировал на интервью Мендель: Эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины

Мендель устроила скандал

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на скандальное интервью экс-секретаря Зеленского Юлии Мендельи заявил, что ее заявления направлены против интересов Украины.

Реакция Сибиги

"Даже не дослушал до конца жалкие ничтожные "откровения" бывшей пресс-секретаря. Мерзость, которую она наговорила, это удар не против Президента, а против собственной страны. Вся эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины и в поддержку российских требований и ультиматумов. Отвратительно, когда ради "славы" такие персонажи готовы унижать собственное государство и пресмыкаться перед российской пропагандой", - говорит он.

Он также отметил, что считает несомненной роль президента в том, что Украина выстояла в 2022 году и успешно продолжает борьбу и сопротивление российской агрессии.

"Никакие лживые обвинения этих фактов не изменят. Может, наоборот, только подтвердят. А любителям дешевой славы - путь в забвение", - резюмирует он.

Читайте: Зеленский 4 раза уклонялся от военной службы, но его часто сравнивают с Черчиллем, - Мендель

Что предшествовало?

  • Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле
  • Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.
  • Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

Читайте также: "Зеленский зарабатывает на войне и является ее главным бенефициаром", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель

Топ комментарии
+26
Говорити про корупцію, це грати на руку Кремля! А розкрадання бюджету, це гра на гордість нації, і згуртування українців в боротьбі з агресором!
12.05.2026 13:01 Ответить
+24
До чого тут Україна? Мова йде про шоблу, яка на брехні прийшла до влади і утримує її по цей день, не звертаючи увагу на ст.103 Конституції України.
Україна - це ЗСУ, український народ, їх культура, мова, традиції. А Голобородько - це сброд узурпаторів, хуцпи і всього найгіршого, що на сьогоднійшній день є в Україні.
12.05.2026 13:11 Ответить
+15
А Сибіга тут яким боком? Це вже закордонні справи?
12.05.2026 13:02 Ответить
Все по класиці. Війна все спише.
12.05.2026 13:02 Ответить
У Сигіби робота така, що ж зробиш.
Правди там багато, але ж кому і як воно було піднесене - багато запитань.
12.05.2026 13:01 Ответить
Мендель - черговий претендент на санкції від янелоха?
12.05.2026 13:02 Ответить
Та що вона там такого сенсаційного сказала? От якби було щось типу "він накурився і відправив мене в магазин рошен за тортом" - оце так, це цікаво. А то ні про що.
12.05.2026 13:01 Ответить
Коли не вгодиш свому вождю і тебе випруть - будеш то саме триндіти що це одоробло!
12.05.2026 13:01 Ответить
А поцілувати бубачку в сраку? А то ще вижене. І агрохімію міністром поставить.
12.05.2026 13:11 Ответить
Це адресовано назовні, європейцям та їх електорату.
І буде перекладено на всі європейські мови та прокоментовано.
Тому Сибіга включився, щоб і його перекладали та коментували.
12.05.2026 13:17 Ответить
Тоді, з цією ж метою, можна очікувати коментарів Сибіги по єрмаку?
12.05.2026 14:27 Ответить
Можна очікувати.
Але можна і недочекатись, як і від найвеличнішого.
До того ж, формально Андруша вже не держслужбовець, так що...
12.05.2026 14:31 Ответить
Антісімітізьм☝️! Будьмо обережними!..
12.05.2026 14:10 Ответить
Розумний би промовчав, поки вона той халатик на ДНК тест не віддала. В штатах.
12.05.2026 13:08 Ответить
Моніка Мєндель😁
12.05.2026 14:11 Ответить
Ну, звичайно, там абсолютно все-брехня, від першого до останнього слова.
Та невже?!
А що там є такого, що раніше не звучало?
Про нарцисизм? Про порошок?
Це все, безумовно, шкодить Україні, але не тим, що все це брехня, а тим, що з*явилось зараз.
І нашкодити все це має не Зе, а допомозі Заходу.
12.05.2026 13:08 Ответить
Шкодить величезна корупція.
12.05.2026 13:11 Ответить
Це вона зараз промовила в голос те,що з'вилось не "зараз", а ще 25 + років тому!
Свідомі люди це знали 10, 15 і навіть 20 років тому!
Але для ЛОХтората це ніщо,яке вони бачити НЕ ХОЧУТЬ!
12.05.2026 16:08 Ответить
І в кінці Юлька стала на коліна, заревіла і звернулася до Пуйла па-рускі, але не закликала вивести війська.
12.05.2026 13:09 Ответить
Інтерв'ю Мендель,це як вибух водневої бомби.Президента всі зхахищають і опозиція.Прямо як в москалів.
12.05.2026 13:10 Ответить
Як це ще рос.іпсом не назвав?
Це так просто: злочинні дії назвати іпсо,яке не потребує якигось виправдань,чи пояснень.
12.05.2026 13:16 Ответить
ВИННІ ВСІ - ВІН ЖЕ ДИТИНА

Обіsрався Вова знову
З Києва смердить до Львову
Винен «Порох» і весь світ…
В це повірив наш наріт.
Винен Трамп і вся Європа,
Що в какашках Вови жопа.
Хуцпа й Раду захопила
Все в державі прихопила.
Єрмак, міндичі і Бені,
То його - а ви до фені!!!
Какав він давно на всіх
Для дебілів - свято й сміх!!!
11.05.2026
Анатолій Березенський
12.05.2026 13:19 Ответить
Чи може бути чиновник чесний та неупереджений якщо він призначається президентом? Звісно ні. Якщо він не буде хвалити президента, людину яку якого призначила, то його просто звільнять і знайдуть того хто буде хвалити свого президента. Тому високопосадовців треба вибирати виключно на відкритому конкурсі з залученням міжнародних експертів
12.05.2026 13:21 Ответить
а сібіга руку за московією тягне , "не хорошос" ...пан сібіга ,ще та темна кобила ... ...
12.05.2026 13:29 Ответить
Нагадай но, ****, яйця по 17 гривень - чиї інтереси?, а нещодавня "Династія" це чиї?

вам, баригам, вже ніколи не відмитися, і від крові теж
12.05.2026 13:31 Ответить
Нема сумніву, що Зеленський наркоман.
Нема сумніву - що Мендель ФСБешна підкладка.
12.05.2026 13:37 Ответить
Сьогодні знову якийсь "день космополітів" - Арєстовічь, Мендєль, Зєлєнській, Міндіч... З них двоє в Америці, одни в Ізраїлі а третій "десь між світами" ширяє з простягнутим загрібайлом...
12.05.2026 13:37 Ответить
А що за лайно на прізвисько сибіга?????????
12.05.2026 13:50 Ответить
Мендель сама прийшла на роботу в кабінет ЗЕлкнського?Якщо не сам то особа з оточення запропонувала її кандидатуру. Це по-перше.
По-друге, не завдяки ЗЕленському,а завдяки суспільству і ЗСУ, Національній гвардії встояли з початку широкомасштабного вторгнення.А ЗЕленський оточив себе шавками які виявились з часом зрадниками,хабарниками та корупціонерами.Мабуть,не буде помилкою якщо сказати що тих з ким він проліз на трон, вже нікого нема.Одних він приховав типу Вані Баканова,другим дав зелене світло на втечу,треті зрадники.
12.05.2026 13:52 Ответить
Навіщо взагалі , на неї ,💩 реагувати - вона того не варта !
12.05.2026 13:58 Ответить
"Гидота, яку вона наговорила, це випад не проти Президента, а проти власної країни...

Взагалі то вона, якби Сибіга дослухався, говорила про Зелю, а не про країну. Якщо комусь в голову приходить думка, що Зеля=Україна, то довбо*об, бо Україна назавжди, а Зеля - це тимчасове явище, принаймі я так надіюсь. В разі, якщо Зеля реалізує свою мрію про довічне правління у нескінченній війні, то тоді Україні буде справді капець(
12.05.2026 14:10 Ответить
💯!
12.05.2026 14:14 Ответить
Зеленский это Украина. Это лучшая защита от власти. Которая помогает красть Миндичам, сдавать юг и прочее. Если критикуешь - значит против Украины.
12.05.2026 14:42 Ответить
Ага. Ага. А керуване зє зосноване на брехні і мародерстві працює на посиленя?
Кого?
Мабуть таки расєі.
