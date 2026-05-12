Сибига отреагировал на интервью Мендель: Эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины
Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на скандальное интервью экс-секретаря Зеленского Юлии Мендельи заявил, что ее заявления направлены против интересов Украины.
Об этом Сибига пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Сибиги
"Даже не дослушал до конца жалкие ничтожные "откровения" бывшей пресс-секретаря. Мерзость, которую она наговорила, это удар не против Президента, а против собственной страны. Вся эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины и в поддержку российских требований и ультиматумов. Отвратительно, когда ради "славы" такие персонажи готовы унижать собственное государство и пресмыкаться перед российской пропагандой", - говорит он.
Он также отметил, что считает несомненной роль президента в том, что Украина выстояла в 2022 году и успешно продолжает борьбу и сопротивление российской агрессии.
"Никакие лживые обвинения этих фактов не изменят. Может, наоборот, только подтвердят. А любителям дешевой славы - путь в забвение", - резюмирует он.
Что предшествовало?
- Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле
- Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.
- Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.
Правди там багато, але ж кому і як воно було піднесене - багато запитань.
І буде перекладено на всі європейські мови та прокоментовано.
Тому Сибіга включився, щоб і його перекладали та коментували.
Але можна і недочекатись, як і від найвеличнішого.
До того ж, формально Андруша вже не держслужбовець, так що...
Та невже?!
А що там є такого, що раніше не звучало?
Про нарцисизм? Про порошок?
Це все, безумовно, шкодить Україні, але не тим, що все це брехня, а тим, що з*явилось зараз.
І нашкодити все це має не Зе, а допомозі Заходу.
Свідомі люди це знали 10, 15 і навіть 20 років тому!
Але для ЛОХтората це ніщо,яке вони бачити НЕ ХОЧУТЬ!
Україна - це ЗСУ, український народ, їх культура, мова, традиції. А Голобородько - це сброд узурпаторів, хуцпи і всього найгіршого, що на сьогоднійшній день є в Україні.
Це так просто: злочинні дії назвати іпсо,яке не потребує якигось виправдань,чи пояснень.
Обіsрався Вова знову
З Києва смердить до Львову
Винен «Порох» і весь світ…
В це повірив наш наріт.
Винен Трамп і вся Європа,
Що в какашках Вови жопа.
Хуцпа й Раду захопила
Все в державі прихопила.
Єрмак, міндичі і Бені,
То його - а ви до фені!!!
Какав він давно на всіх
Для дебілів - свято й сміх!!!
11.05.2026
Анатолій Березенський
вам, баригам, вже ніколи не відмитися, і від крові теж
Нема сумніву - що Мендель ФСБешна підкладка.
По-друге, не завдяки ЗЕленському,а завдяки суспільству і ЗСУ, Національній гвардії встояли з початку широкомасштабного вторгнення.А ЗЕленський оточив себе шавками які виявились з часом зрадниками,хабарниками та корупціонерами.Мабуть,не буде помилкою якщо сказати що тих з ким він проліз на трон, вже нікого нема.Одних він приховав типу Вані Баканова,другим дав зелене світло на втечу,треті зрадники.
Взагалі то вона, якби Сибіга дослухався, говорила про Зелю, а не про країну. Якщо комусь в голову приходить думка, що Зеля=Україна, то довбо*об, бо Україна назавжди, а Зеля - це тимчасове явище, принаймі я так надіюсь. В разі, якщо Зеля реалізує свою мрію про довічне правління у нескінченній війні, то тоді Україні буде справді капець(
Кого?
Мабуть таки расєі.