Сибига отреагировал на интервью Мендель: Эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на скандальное интервью экс-секретаря Зеленского Юлии Мендельи заявил, что ее заявления направлены против интересов Украины.

Об этом Сибига пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Сибиги

"Даже не дослушал до конца жалкие ничтожные "откровения" бывшей пресс-секретаря. Мерзость, которую она наговорила, это удар не против Президента, а против собственной страны. Вся эта ложь и манипуляции направлены против интересов Украины и в поддержку российских требований и ультиматумов. Отвратительно, когда ради "славы" такие персонажи готовы унижать собственное государство и пресмыкаться перед российской пропагандой", - говорит он.

Он также отметил, что считает несомненной роль президента в том, что Украина выстояла в 2022 году и успешно продолжает борьбу и сопротивление российской агрессии.

"Никакие лживые обвинения этих фактов не изменят. Может, наоборот, только подтвердят. А любителям дешевой славы - путь в забвение", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле

Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.

Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

