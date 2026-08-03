Зеленский - главная проблема и основной извлекающий выгоду из этой войны, - экс-пресс-секретарь президента Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель назвала украинского лидера "главным извлекателем выгоды из этой войны".

Об этом она заявила в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам Мендель, с июня 2022 года она поняла, что для Зеленского собственная власть и финансовые потоки стали важнее, чем Украина.

"Я считаю, что он стал главной проблемой моей страны. Мир в конечном итоге начал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он сам поверил в этот искусственно созданный образ. Я считаю, что сегодня Зеленский является главным извлекающим выгоду из этой войны. Благодаря ей он остается у власти, ведь отменил выборы.

Вокруг него работают компании, связанные с его окружением, которые получают миллиарды евро из Европейского Союза. А для человека с настолько выраженным нарциссизмом чрезвычайно важно, чтобы ему аплодировал весь мир", - считает экс-секретарь президента Украины.

Коррупция

Также Мендель упомянула о "Миндичгейте".

"Если почти всех вокруг обвиняют в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает? Есть два варианта. Либо он некомпетентен, либо делает вид, что ничего не видит", - прокомментировала она.

Война

По мнению Мендель, даже если Россия проиграет, это не означает, что Украина побеждает.

Обвинения в пророссийской позиции

"Что касается обвинений в пророссийскости, то это самый простой аргумент. Ни одна разведывательная служба в мире не сможет подтвердить ничего подобного, потому что подтверждать нечего. Гораздо проще прибегнуть к таким обвинениям, чем глубоко анализировать эту войну. Если вы относитесь к тем, кто хочет победить Россию ценой украинской крови и гибели моего народа, то вы утратили человечность, что бы вы ни говорили", — подытожила она.

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Что предшествовало?

Юлия Мендель с июня 2019 по июль 2021 года занимала должность пресс-секретаря президента Зеленского.

Мендель после полномасштабного вторжения известна интервью антиукраинским журналистам, в частности Такеру Карлсону.

В одном из таких интервью она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами. Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

В своих соцсетях онаутверждала, что Россия наказывает мирных украинцев из-за действий ВСУ, не упоминая о начале атак РФ.

Также она заявляла, что Зеленский наживается на войне.

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