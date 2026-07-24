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Новости Мендель о Зеленском
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Зеленский об интервью Мендель: "Я не смотрю безумных и неразумных людей"

зеленский,мендель

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал скандальные заявления своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, которые она сделала в интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону. В частности, она обвинила его в употреблении наркотиков.

Об этом он рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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 Обвинения Мендель и ответ Зеленского

Во время интервью Лора Лумер напомнила президенту об упреках Мендель относительно якобы причастности Зеленского к отмыванию денег, разрыву отношений с США, а также распространенных в соцсетях заявлениях об употреблении кокаина.

На это Зеленский ответил, что "конечно, никогда" не делал этого, а когда зашла речь об интервью Мендель Карлсону, сказал: "Сумасшедшие люди".

"Есть много людей — разных ведущих, блогеров… Некоторые из них хорошие, другие — слишком жесткие, есть популярные… Есть разные люди. Но есть умные люди, а есть неумные. Что касается меня, я смотрю умных людей, а неумных я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Поэтому я не смотрел интервью Такера Карлсона ни с кем", — прокомментировал Зеленский.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины пойти на уступки РФ в Стамбуле.
  • Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.
  • Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот "выссер" ослабляет Украину: реакция журналистов, политиков и общественных деятелей на интервью Мендель

Автор: 

Зеленский Владимир (24951) Мендель Юлия (256)
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Топ комментарии
+28
Нормально?
Заявив, що поставив біля себе "нерозумну" людину і навіть не задумався, як це характеризує його
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24.07.2026 18:59 Ответить
+22
Тю, а казав, що "дєвочку в абіду не дам", аж ось тобі - нерозумна людина. А хто ж її призначив тобі секретуткою? Ще більш нерозумний, який довіряв картам таро? То який же нерозумний ти сам? "Їбать його в рот..." (с)
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24.07.2026 19:00 Ответить
+18
Не пройшло і пів року, ти весь цей час відповідь конструював?
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24.07.2026 18:55 Ответить

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