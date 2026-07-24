Зеленский об интервью Мендель: "Я не смотрю безумных и неразумных людей"

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал скандальные заявления своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель, которые она сделала в интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону. В частности, она обвинила его в употреблении наркотиков.

Об этом он рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения Мендель и ответ Зеленского

Во время интервью Лора Лумер напомнила президенту об упреках Мендель относительно якобы причастности Зеленского к отмыванию денег, разрыву отношений с США, а также распространенных в соцсетях заявлениях об употреблении кокаина.

На это Зеленский ответил, что "конечно, никогда" не делал этого, а когда зашла речь об интервью Мендель Карлсону, сказал: "Сумасшедшие люди".

"Есть много людей — разных ведущих, блогеров… Некоторые из них хорошие, другие — слишком жесткие, есть популярные… Есть разные люди. Но есть умные люди, а есть неумные. Что касается меня, я смотрю умных людей, а неумных я никогда не смотрю, потому что это не помогает. Поэтому я не смотрел интервью Такера Карлсона ни с кем", — прокомментировал Зеленский.

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Что этому предшествовало?

Напомним, бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины пойти на уступки РФ в Стамбуле.

Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.

Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

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