Зеленський про інтерв’ю Мендель: "Я не дивлюся божевільних та нерозумних людей"

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував скандальні заяви своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель, які вона зробила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону. Та, зокрема, звинуватила його у вживанні наркотиків.

Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.

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Звинувачення Мендель та відповідь Зеленського

Під час інтерв'ю Лора Лумер нагадала президенту про закиди Мендель щодо нібито причетності Зеленського до відмивання грошей, розриву відносин із США, а також поширені у соцмережах заяви про вживання кокаїну разом із президентом Франції Еманюелем Макроном.

На це Зеленський сказав, що "звісно, ніколи" не робив цього, а під час згадки інтерв’ю Мендель Карлсону промовив: "Божевільні люди".

"Є багато людей — різних ведучих, блогерів… Деякі з них хороші, інші — занадто жорсткі, є популярні… Є різні люди. Але є розумні люди і є нерозумні люди. Щодо мене, я дивлюся розумних людей, а нерозумних я ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тож я не дивився інтерв’ю Такера Карлсона з будь-ким", — прокоментував Зеленський.

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Що передувало?

Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі

Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.

Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

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