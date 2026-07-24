Зеленський про інтерв’ю Мендель: "Я не дивлюся божевільних та нерозумних людей"
Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував скандальні заяви своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель, які вона зробила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону. Та, зокрема, звинуватила його у вживанні наркотиків.
Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.
Звинувачення Мендель та відповідь Зеленського
Під час інтерв'ю Лора Лумер нагадала президенту про закиди Мендель щодо нібито причетності Зеленського до відмивання грошей, розриву відносин із США, а також поширені у соцмережах заяви про вживання кокаїну разом із президентом Франції Еманюелем Макроном.
На це Зеленський сказав, що "звісно, ніколи" не робив цього, а під час згадки інтерв’ю Мендель Карлсону промовив: "Божевільні люди".
"Є багато людей — різних ведучих, блогерів… Деякі з них хороші, інші — занадто жорсткі, є популярні… Є різні люди. Але є розумні люди і є нерозумні люди. Щодо мене, я дивлюся розумних людей, а нерозумних я ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тож я не дивився інтерв’ю Такера Карлсона з будь-ким", — прокоментував Зеленський.
Що передувало?
- Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
- Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
- Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.
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