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Новини Мендель про Зеленського
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Зеленський про інтерв’ю Мендель: "Я не дивлюся божевільних та нерозумних людей"

зеленський,мендель

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував скандальні заяви своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель, які вона зробила в інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону. Та, зокрема, звинуватила його у вживанні наркотиків.

Про це він сказав в інтерв’ю американській блогерці Лорі Лумер, інформує Цензор.НЕТ.

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 Звинувачення Мендель та відповідь Зеленського

Під час інтерв'ю Лора Лумер нагадала президенту про закиди Мендель щодо нібито причетності Зеленського до відмивання грошей, розриву відносин із США, а також поширені у соцмережах заяви про вживання кокаїну разом із президентом Франції Еманюелем Макроном.

На це Зеленський сказав, що "звісно, ніколи" не робив цього, а під час згадки інтерв’ю Мендель Карлсону промовив: "Божевільні люди".

"Є багато людей — різних ведучих, блогерів… Деякі з них хороші, інші — занадто жорсткі, є популярні… Є різні люди. Але є розумні люди і є нерозумні люди. Щодо мене, я дивлюся розумних людей, а нерозумних я ніколи не дивлюся, бо це не допомагає. Тож я не дивився інтерв’ю Такера Карлсона з будь-ким", — прокоментував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга відреагував на інтерв’ю Мендель: Ця брехня та маніпуляції спрямовані проти інтересів України

Що передувало?

  • Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
  • Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
  • Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цей "висер" послаблює Україну: реакція журналістів, політиків та діячів на інтерв’ю Мендель

Автор: 

Зеленський Володимир (28478) Мендель Юлія (247)
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Топ коментарі
+23
Нормально?
Заявив, що поставив біля себе "нерозумну" людину і навіть не задумався, як це характеризує його
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24.07.2026 18:59 Відповісти
+18
Тю, а казав, що "дєвочку в абіду не дам", аж ось тобі - нерозумна людина. А хто ж її призначив тобі секретуткою? Ще більш нерозумний, який довіряв картам таро? То який же нерозумний ти сам? "Їбать його в рот..." (с)
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24.07.2026 19:00 Відповісти
+15
Не пройшло і пів року, ти весь цей час відповідь конструював?
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24.07.2026 18:55 Відповісти

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