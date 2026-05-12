Цей "висер" послаблює Україну: реакція журналістів, політиків та діячів на інтерв’ю Мендель

Реакція політиків та журналістів на інтерв’ю Мендель

Журналісти, політики та інші діячі розкритикували інтерв'ю експрессекретарки президента Юлії Мендель антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону.

Реакція

Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук назвала інтерв'ю Мендель "висером".

"Там Зе - диктатор, багатоликий узурпатор влади і маніяк-наркоман. Щойно додивилася. Звичайно для незагартованої американської аудиторії таке інтерв’ю нагадає їм часи Клінтона і Левінські. Що ж до Мендель, хочете знати, як виглядає моральна потвора - подивіться інтерв‘ю", - заявила вона.

Нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький пригадав, як Мендель працювала на телеканалі "Еспресо". 

"Прийшла, щоб займатися розслідуваннями. Конфлікт з редактором виник через серію сюжетів на підтримку одного проросійського діяча, який живе зараз у Росії і без висвітлення думки іншої сторони. Якимось дивом я тоді у кабінеті знаходив підслуховуючі пристрої. Я не здивувався згодом, коли Юлію запросили до Зеленського і не дивуюся зараз, коли вона бесідує з Такером Карлсоном", - зазначив парламентар.

На думку нардепа, все це жахливо послаблює Україну.

Журналістка Юлія Забєліна, коментуючи інтерв'ю Мендель, зазначила, що "немає нікого більш зручного для вербування, аніж люди з ображеним великим его, бо спецслужби вербують або через слабкості, або через жагу помсти".

"Як би кому не хотілось зараз станцювати на кістках, і висловити своє захоплення тим, що вона каже про Зеленського, це у штатах працює трохи інакше (у штатах, чиї розвіддані, і інші принади так точно нам потрібні, і конгрес, і не лише) там багато хто сприймає Україну через Зеленського. До речі, це якраз помилка цієї влади, багато у чому того ж Єрмака, як цікаво ці особисті зійшлися в одному вечорі ) і я про це багато казала давно, що не можна робити лише один голос про одну людину, яка уособлює собою весь народ, народ уособлює багато яскравих постатей, і у світі їх мають бачити, в Україні теж, бачити і чути", - додала вона.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко назвав Мендель людиною-тінню свого минулого:

"Усе, що вона має — приставку екс у згадках. На цьому "екс" вона намагається вибудувати свою субʼєктність. Заради хвилини хайпу та згадок у медіа вона готова йти навіть проти власної країни та народу. Неважливо, що скажуть. Аби говорили. Жалюгідне видовище".

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що Юлія Мендель проводить майстер - клас, якою прессекретаркою президента бути не треба.

"Одразу стало видно, хто щури на кораблі який тоне", - додала вона.

Радіоінженер та спеціаліст із аеророзвідки Юрій Касьянов, коментуючи інтерв'ю Мендель, зазначив, що "вулкан прокинувся".

"Джина випустили з пляшки, і назад запхати його вже не вдасться. І не так важлива вже підозра Єрмаку. Не важливо, що там наговорила Мендель, не важливо, що буде далі робити НАБУ…

Важливо, що ми будемо робити. Як учора - вже не буде. Потрібні зміни. Потрібна інша політика. Інші люди. Нова конфігурація влади. Потрібні вибори, врешті-решт. Не обманюйте себе - криза нікуди не дінеться, потрібно діяти негайно.

Головне - не втратити країну, бо те, що наробили жадібні друзі президента - на руку нашому ворогу", - підсумував він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
  • Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
  • Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

Зеленський Володимир Мендель Юлія
Топ коментарі
Мосейчук така сама зелена потвора як і Мендель,Верещук і т.д....
12.05.2026 10:14 Відповісти
Мосейчук, якщо хочеш знати, як виглядає моральна (і не тільки) потвора, то глянь у дзеркало
12.05.2026 10:17 Відповісти
я щось журналістів не побачив у списку ... одна Zельона холуйня
12.05.2026 10:15 Відповісти
Палєзние журнашлюшкі і блохєри повилазили. Але ситуація така: жаба почала їб...ти гадюку. І ще не одна зелена карабєльная сосна-мєндєль вилізе, оскільки зеленоплєсняві це купа п....дарасів, педофілів, кідал, моральних виродків і інша нечисть, яка один-одного з'їдять з гівном. Єдине пєчально в цій ситуації, ладно довбайо...и, які за все це голосували у 2019 році будуть страждати, пох...ру на них, але і в інших лайно полетить.
12.05.2026 11:37 Відповісти
Просто воно недалеке, провінційне створіння, якому зірвало дах від тимчасово отриманих можливостей. Так само як і абдрістовичу. Так само як і зеленському.
12.05.2026 11:37 Відповісти
Друг сивковича адвокат шашлычника - подозрения сгущаются.
12.05.2026 11:38 Відповісти
Зверніть увагу, тільки Зеленський увів санкції проти Богдана, як чорт із табакерки вистрибнула Мандель.
12.05.2026 11:40 Відповісти
мосійчук такаж потвора як і мендель
12.05.2026 11:45 Відповісти
Дєрмаки оточили віслюка з усіх сторін прорашистськими шакалами , як вовка в болоті прапорцями, а він гордо пижиться значущістю вожака, не розуміючи, що всіх баранів спишуть на нього і першими почнуть топити його ті, що обгризали кості, а доб'ють ті, що стригли баранів.
12.05.2026 11:49 Відповісти
Вова не вінават. Мі знаєм.
12.05.2026 14:51 Відповісти
Ви ще вірите після стількох помилок, що він нічого не знав?
13.05.2026 00:01 Відповісти
Мені цікаво, де ви з оленем (той що вище) вичитали, що я взагалі йому вірив? Я з вагнергейту впевнений, що він знав, знає все і в усьому по самі роги. Інша справа, що недолугий розраховує, що спільники його не зіллють. Ще й як зіллють, вже зливають потихньку, а тільки-но для них засмердить смаженим втоплять. А "оточили", бо кадрами він сам не займався - заповнити оточення промосковськими, колаборантськими гнидами посприяли 3-4 "ефективних менеджера" - протеже Коломойського і ко, а далі Богдан, Баканов і Єрмак вже самі с усамі.
13.05.2026 21:54 Відповісти
Млять! Да насрать на личности, речь идёт о репутации государства УКРАИНА, которая влияет на общественную поддержку её со стороны Запада! И каким бы дятлом Зеля не был - его публичное обсирание идет во вред этой поддержке!
12.05.2026 11:54 Відповісти
А може так тормознути різко і поміняти цього дібіла на водія?
12.05.2026 14:52 Відповісти
ну, если расскажешь как провести законные выборы...
13.05.2026 12:32 Відповісти
Президента вже немає, його термін вже давно пройшов
13.05.2026 00:34 Відповісти
и?
13.05.2026 12:34 Відповісти
Спочатку Зе сказали - відвйди по спокійному через "вибори", які ти почесно програєш і тебе потім не чіпатимуть.
Відповідь - ні.
Тоді висунили вимогу - або ти звільняєш ермака і тоді ми с тобою розмовляємо про американську зброю. Істерика, але діватись нікуди - звільнили, але залишили біля влади, біля кабінетів и таке інше. Відповідь теж - ні.
Тобто ти нам не залишив вибору. Ми ж хотіли по спокійному, але ти не бажаєш. Тоді спостерігай за терміном "витончена ліквідація з посмішкою" на власній особі.
p.s. Мендель та еще мендель, только по сути вопроса - она что, не права?
4th
12.05.2026 12:30 Відповісти
зелені висерки, всі заразом, вже який рік особливо інтенсивно не послаблюють, а знищують Україну. а це, так. така собі медійна "апірація прікритіє" зальоту верхушки зєліної шобли. тіпо на цензорі - "апірація алярм", коли їхніх б'ють і вони своїх "дмитриків" та інших "каракацуп", "шмитриків",.... піднімають на розв'язування відволікаючих срачів.
12.05.2026 12:38 Відповісти
На підставі сварки Мєндєль та Зеленського, притягти обох до відповідальності по статті за антисемітизм! І жодних поблажок!
12.05.2026 12:39 Відповісти
Ото ж гімно по трубах зашурхотіло!!!
12.05.2026 13:13 Відповісти
Мендель працює на третю сторону. Це або США або йуди
12.05.2026 14:03 Відповісти
Скажи, кто тобою назначенный сотрудник, и я скажу, кто ты.
Всегда удивлял шлак, который собрал Зеленский вокруг себя. Какие-то мутные типы, корабельные сосны и т.п набор. Потом они начали понемногу отваливаться. Богдан, Мендель, Дубинский... Из оставшихся - как артисты кардибалета и обслуживающий персонал. Когда будет занавес, интересно будет наблюдать за пока оставшейся "публикой"
12.05.2026 14:13 Відповісти
Ще хто б коментував тільки не Наталія Мосійчук.За неї таке можна почитати, як на Беню працювала,як ЗЕбіла відбілювала,як захищала його,критикуючи Бутусова.Останній після телемарафона з ЗЕленським казав що хотілось встати і зарядити тому в шнобель.
12.05.2026 14:19 Відповісти
краще б відбілювачі "зезрадника" , перерахували його " висери" , котрі послаблювали і послаблюють Україну,,,От же ж манкурти
12.05.2026 14:28 Відповісти
Звісно послаблює.. Мандель про це була в курсі справ... Вона все розуміє, а саме їй болить те що Україна не капітулювала в 22 році.. МАндель-мендєлєєва підключилася до програми ФСБ по цькуванню президента.. України
12.05.2026 14:57 Відповісти
зеЛайно само зробило все для послаблення України,з самих перших днів свого ганебного керування,а ще більше для послаблення України, зробили ті хто обрав зеЛайно президентом.. Немає в Україні президента,є БРЕХЛО, МОРОДЕР ,ЗРАДНИК,а президента немає.
12.05.2026 18:03 Відповісти
Правильно, не можа хитати човном..., бо зелених щурів тошнить.
12.05.2026 15:44 Відповісти
а чим мосійчучка незадоволена....цеж представник вовінаго племені каже правду що вова крадій та наркоман
12.05.2026 15:53 Відповісти
Можна спокійно заключати парі - за який час ТАКЕ САМЕ почне литися з мосейчук-скабєєвої (у разі її звільнення). За рік, за місяць, за тиждень?
12.05.2026 15:57 Відповісти
Звичайно що послаблює. Тільки не Україну, а нинішню владу. Бо "просто воювати" заради війни стає все складніше.
12.05.2026 16:07 Відповісти
Усі зільоні потвори-журнашлюхи серуться від страху !
12.05.2026 16:40 Відповісти
Країна, в якій настав кінець епохи бідності славиться журналісткою мосєйчук, вченим ківою, юристом портновтм і головнокомандувачем єрмаком.
12.05.2026 16:46 Відповісти
А куди подівся козак Гаврилюк?
12.05.2026 21:02 Відповісти
Зрадник Оманський який погодив в Омані під час зустрічі з Патрушевим як говорять росіяни "Остаточне Вирішення українського питання" не повинен.
12.05.2026 17:17 Відповісти
Зе вміє кадри підбирати. Тепер їжте .
12.05.2026 18:56 Відповісти
це не її власна країна та народ. Тому весь цей бруд вона і вилила на Україну. Нічого хорошого від цієї ж*ки чекати не треба було. Нащо зе її взяв на таку посаду, то хай пояснить українцям.
13.05.2026 02:35 Відповісти
Що ж тут не зрозумілого? Зеленський - консерва путіна. Обсирав Україну в своїх кварталал. За гроші 1+1 став президентом. Які біля нього люди? - єрмаки та менделі.
13.05.2026 10:03 Відповісти
Не рівняйте зеленського з Україною і її народом.В інтерв'ю про це нічого нема.Захід добре розуміє хто стримує і нищить рашистів.І це не зеленський і його стадо.❤️🇺🇦❤️
13.05.2026 10:18 Відповісти
