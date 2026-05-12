Цей "висер" послаблює Україну: реакція журналістів, політиків та діячів на інтерв’ю Мендель
Журналісти, політики та інші діячі розкритикували інтерв'ю експрессекретарки президента Юлії Мендель антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Реакція
Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук назвала інтерв'ю Мендель "висером".
"Там Зе - диктатор, багатоликий узурпатор влади і маніяк-наркоман. Щойно додивилася. Звичайно для незагартованої американської аудиторії таке інтерв’ю нагадає їм часи Клінтона і Левінські. Що ж до Мендель, хочете знати, як виглядає моральна потвора - подивіться інтерв‘ю", - заявила вона.
Нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький пригадав, як Мендель працювала на телеканалі "Еспресо".
"Прийшла, щоб займатися розслідуваннями. Конфлікт з редактором виник через серію сюжетів на підтримку одного проросійського діяча, який живе зараз у Росії і без висвітлення думки іншої сторони. Якимось дивом я тоді у кабінеті знаходив підслуховуючі пристрої. Я не здивувався згодом, коли Юлію запросили до Зеленського і не дивуюся зараз, коли вона бесідує з Такером Карлсоном", - зазначив парламентар.
На думку нардепа, все це жахливо послаблює Україну.
Журналістка Юлія Забєліна, коментуючи інтерв'ю Мендель, зазначила, що "немає нікого більш зручного для вербування, аніж люди з ображеним великим его, бо спецслужби вербують або через слабкості, або через жагу помсти".
"Як би кому не хотілось зараз станцювати на кістках, і висловити своє захоплення тим, що вона каже про Зеленського, це у штатах працює трохи інакше (у штатах, чиї розвіддані, і інші принади так точно нам потрібні, і конгрес, і не лише) там багато хто сприймає Україну через Зеленського. До речі, це якраз помилка цієї влади, багато у чому того ж Єрмака, як цікаво ці особисті зійшлися в одному вечорі ) і я про це багато казала давно, що не можна робити лише один голос про одну людину, яка уособлює собою весь народ, народ уособлює багато яскравих постатей, і у світі їх мають бачити, в Україні теж, бачити і чути", - додала вона.
Радник міністра оборони Сергій Стерненко назвав Мендель людиною-тінню свого минулого:
"Усе, що вона має — приставку екс у згадках. На цьому "екс" вона намагається вибудувати свою субʼєктність. Заради хвилини хайпу та згадок у медіа вона готова йти навіть проти власної країни та народу. Неважливо, що скажуть. Аби говорили. Жалюгідне видовище".
Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що Юлія Мендель проводить майстер - клас, якою прессекретаркою президента бути не треба.
"Одразу стало видно, хто щури на кораблі який тоне", - додала вона.
Радіоінженер та спеціаліст із аеророзвідки Юрій Касьянов, коментуючи інтерв'ю Мендель, зазначив, що "вулкан прокинувся".
"Джина випустили з пляшки, і назад запхати його вже не вдасться. І не так важлива вже підозра Єрмаку. Не важливо, що там наговорила Мендель, не важливо, що буде далі робити НАБУ…
Важливо, що ми будемо робити. Як учора - вже не буде. Потрібні зміни. Потрібна інша політика. Інші люди. Нова конфігурація влади. Потрібні вибори, врешті-решт. Не обманюйте себе - криза нікуди не дінеться, потрібно діяти негайно.
Головне - не втратити країну, бо те, що наробили жадібні друзі президента - на руку нашому ворогу", - підсумував він.
Що передувало?
- Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі
- Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.
- Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.
Відповідь - ні.
Тоді висунили вимогу - або ти звільняєш ермака і тоді ми с тобою розмовляємо про американську зброю. Істерика, але діватись нікуди - звільнили, але залишили біля влади, біля кабінетів и таке інше. Відповідь теж - ні.
Тобто ти нам не залишив вибору. Ми ж хотіли по спокійному, але ти не бажаєш. Тоді спостерігай за терміном "витончена ліквідація з посмішкою" на власній особі.
p.s. Мендель та еще мендель, только по сути вопроса - она что, не права?
Всегда удивлял шлак, который собрал Зеленский вокруг себя. Какие-то мутные типы, корабельные сосны и т.п набор. Потом они начали понемногу отваливаться. Богдан, Мендель, Дубинский... Из оставшихся - как артисты кардибалета и обслуживающий персонал. Когда будет занавес, интересно будет наблюдать за пока оставшейся "публикой"