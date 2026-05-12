Цей "висер" послаблює Україну: реакція журналістів, політиків та діячів на інтерв’ю Мендель

Журналісти, політики та інші діячі розкритикували інтерв'ю експрессекретарки президента Юлії Мендель антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону.

Реакція

Ведуча телеканалу "1+1" Наталія Мосейчук назвала інтерв'ю Мендель "висером".

"Там Зе - диктатор, багатоликий узурпатор влади і маніяк-наркоман. Щойно додивилася. Звичайно для незагартованої американської аудиторії таке інтерв’ю нагадає їм часи Клінтона і Левінські. Що ж до Мендель, хочете знати, як виглядає моральна потвора - подивіться інтерв‘ю", - заявила вона.

Нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький пригадав, як Мендель працювала на телеканалі "Еспресо".

"Прийшла, щоб займатися розслідуваннями. Конфлікт з редактором виник через серію сюжетів на підтримку одного проросійського діяча, який живе зараз у Росії і без висвітлення думки іншої сторони. Якимось дивом я тоді у кабінеті знаходив підслуховуючі пристрої. Я не здивувався згодом, коли Юлію запросили до Зеленського і не дивуюся зараз, коли вона бесідує з Такером Карлсоном", - зазначив парламентар.

На думку нардепа, все це жахливо послаблює Україну.

Журналістка Юлія Забєліна, коментуючи інтерв'ю Мендель, зазначила, що "немає нікого більш зручного для вербування, аніж люди з ображеним великим его, бо спецслужби вербують або через слабкості, або через жагу помсти".

"Як би кому не хотілось зараз станцювати на кістках, і висловити своє захоплення тим, що вона каже про Зеленського, це у штатах працює трохи інакше (у штатах, чиї розвіддані, і інші принади так точно нам потрібні, і конгрес, і не лише) там багато хто сприймає Україну через Зеленського. До речі, це якраз помилка цієї влади, багато у чому того ж Єрмака, як цікаво ці особисті зійшлися в одному вечорі ) і я про це багато казала давно, що не можна робити лише один голос про одну людину, яка уособлює собою весь народ, народ уособлює багато яскравих постатей, і у світі їх мають бачити, в Україні теж, бачити і чути", - додала вона.

Радник міністра оборони Сергій Стерненко назвав Мендель людиною-тінню свого минулого:

"Усе, що вона має — приставку екс у згадках. На цьому "екс" вона намагається вибудувати свою субʼєктність. Заради хвилини хайпу та згадок у медіа вона готова йти навіть проти власної країни та народу. Неважливо, що скажуть. Аби говорили. Жалюгідне видовище".

Журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова заявила, що Юлія Мендель проводить майстер - клас, якою прессекретаркою президента бути не треба.

"Одразу стало видно, хто щури на кораблі який тоне", - додала вона.

Радіоінженер та спеціаліст із аеророзвідки Юрій Касьянов, коментуючи інтерв'ю Мендель, зазначив, що "вулкан прокинувся".

"Джина випустили з пляшки, і назад запхати його вже не вдасться. І не так важлива вже підозра Єрмаку. Не важливо, що там наговорила Мендель, не важливо, що буде далі робити НАБУ…

Важливо, що ми будемо робити. Як учора - вже не буде. Потрібні зміни. Потрібна інша політика. Інші люди. Нова конфігурація влади. Потрібні вибори, врешті-решт. Не обманюйте себе - криза нікуди не дінеться, потрібно діяти негайно.

Головне - не втратити країну, бо те, що наробили жадібні друзі президента - на руку нашому ворогу", - підсумував він.

Що передувало?

Нагадаємо, колишня речниця президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю антиукраїнському пропагандисту Такеру Карлсону, в якому заявила про нібито готовність України до поступок РФ у Стамбулі

Вона назвала Зеленського та Єрмака параноїками та нарцисами.

Також вона назвала "відкритим секретом" те, що Зеленський нібито вживає наркотики.

"Зеленський заробляє на війні і є її головним бенефіціаром", - експрессекретар Зеленського Мендель