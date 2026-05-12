Этот "высер" ослабляет Украину: реакция журналистов, политиков и деятелей на интервью Мендель

Журналисты, политики и другие деятели раскритиковали интервью экс-секретаря президента Юлии Мендель антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Реакция

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук назвала интервью Мендель "высеркой".

"Там Зе - диктатор, многоликий узурпатор власти и маньяк-наркоман. Только что досмотрела. Конечно, для незакаленной американской аудитории такое интервью напомнит им времена Клинтона и Левински. Что же касается Мендель, хотите знать, как выглядит моральное чудовище - посмотрите интервью", - заявила она.

Нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий вспомнил, как Мендель работала на телеканале "Эспресо".

"Пришла, чтобы заниматься расследованиями. Конфликт с редактором возник из-за серии сюжетов в поддержку одного пророссийского деятеля, который сейчас живет в России, и без освещения мнения другой стороны. Каким-то чудом я тогда в кабинете находил подслушивающие устройства. Я не удивился впоследствии, когда Юлию пригласили к Зеленскому, и не удивляюсь сейчас, когда она беседует с Такером Карлсоном", - отметил парламентарий.

По мнению нардепа, все это ужасно ослабляет Украину.

Журналистка Юлия Забелина, комментируя интервью Мендель, отметила, что "нет никого более подходящего для вербовки, чем люди с уязвленным большим эго, потому что спецслужбы вербуют либо через слабости, либо через жажду мести".

"Как бы кому ни хотелось сейчас потанцевать на костях и выразить свое восхищение тем, что она говорит о Зеленском, в Штатах это работает немного иначе (в Штатах, чьи разведданные и другие прелести нам так точно нужны, и Конгресс, и не только) там многие воспринимают Украину через Зеленского. Кстати, это как раз ошибка этой власти, во многом того же Ермака, как интересно эти личности сошлись в один вечер), и я об этом много говорила давно, что нельзя делать только один голос об одном человеке, который олицетворяет собой весь народ, народ олицетворяют многие яркие фигуры, и в мире их должны видеть, в Украине тоже, видеть и слышать", - добавила она.

Советник министра обороны Сергей Стерненко назвал Мендель человеком-тенью своего прошлого:

"Все, что у нее есть, - приставка "экс" в упоминаниях. На этом "экс" она пытается выстроить свою субъектность. Ради минуты хайпа и упоминаний в СМИ она готова идти даже против собственной страны и народа. Неважно, что скажут. Главное, чтобы говорили. Жалкое зрелище".

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что Юлия Мендель проводит мастер-класс, каким пресс-секретарем президента быть не нужно.

"Сразу стало видно, кто крысы на тонущем корабле", - добавила она.

Радиоинженер и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов, комментируя интервью Мендель, отметил, что "вулкан проснулся".

"Джинна выпустили из бутылки, и обратно засунуть его уже не удастся. И уже не так важно подозрение Ермака. Неважно, что там наговорила Мендель, неважно, что будет дальше делать НАБУ…

Важно, что будем делать мы. Как вчера - уже не будет. Нужны перемены. Нужна другая политика. Другие люди. Новая конфигурация власти. Нужны выборы, в конце концов. Не обманывайте себя - кризис никуда не денется, нужно действовать немедленно.

Главное — не потерять страну, потому что то, что натворили жадные друзья президента, - на руку нашему врагу", — подытожил он.

Что предшествовало?

Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле

Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.

Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

Читайте также: "Зеленский зарабатывает на войне и является ее главным бенефициаром", - экс-пресс-секретарь Зеленского Мендель