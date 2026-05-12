Этот "высер" ослабляет Украину: реакция журналистов, политиков и деятелей на интервью Мендель

Журналисты, политики и другие деятели раскритиковали интервью экс-секретаря президента Юлии Мендель антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Реакция

Ведущая телеканала "1+1" Наталья Мосейчук назвала интервью Мендель "высеркой".

"Там Зе - диктатор, многоликий узурпатор власти и маньяк-наркоман. Только что досмотрела. Конечно, для незакаленной американской аудитории такое интервью напомнит им времена Клинтона и Левински. Что же касается Мендель, хотите знать, как выглядит моральное чудовище - посмотрите интервью", - заявила она.

Нардеп "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий вспомнил, как Мендель работала на телеканале "Эспресо". 

"Пришла, чтобы заниматься расследованиями. Конфликт с редактором возник из-за серии сюжетов в поддержку одного пророссийского деятеля, который сейчас живет в России, и без освещения мнения другой стороны. Каким-то чудом я тогда в кабинете находил подслушивающие устройства. Я не удивился впоследствии, когда Юлию пригласили к Зеленскому, и не удивляюсь сейчас, когда она беседует с Такером Карлсоном", - отметил парламентарий.

По мнению нардепа, все это ужасно ослабляет Украину.

Журналистка Юлия Забелина, комментируя интервью Мендель, отметила, что "нет никого более подходящего для вербовки, чем люди с уязвленным большим эго, потому что спецслужбы вербуют либо через слабости, либо через жажду мести".

"Как бы кому ни хотелось сейчас потанцевать на костях и выразить свое восхищение тем, что она говорит о Зеленском, в Штатах это работает немного иначе (в Штатах, чьи разведданные и другие прелести нам так точно нужны, и Конгресс, и не только) там многие воспринимают Украину через Зеленского. Кстати, это как раз ошибка этой власти, во многом того же Ермака, как интересно эти личности сошлись в один вечер), и я об этом много говорила давно, что нельзя делать только один голос об одном человеке, который олицетворяет собой весь народ, народ олицетворяют многие яркие фигуры, и в мире их должны видеть, в Украине тоже, видеть и слышать", - добавила она.

Советник министра обороны Сергей Стерненко назвал Мендель человеком-тенью своего прошлого:

"Все, что у нее есть, - приставка "экс" в упоминаниях. На этом "экс" она пытается выстроить свою субъектность. Ради минуты хайпа и упоминаний в СМИ она готова идти даже против собственной страны и народа. Неважно, что скажут. Главное, чтобы говорили. Жалкое зрелище".

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что Юлия Мендель проводит мастер-класс, каким пресс-секретарем президента быть не нужно.

"Сразу стало видно, кто крысы на тонущем корабле", - добавила она.

Радиоинженер и специалист по аэроразведке Юрий Касьянов, комментируя интервью Мендель, отметил, что "вулкан проснулся".

"Джинна выпустили из бутылки, и обратно засунуть его уже не удастся. И уже не так важно подозрение Ермака. Неважно, что там наговорила Мендель, неважно, что будет дальше делать НАБУ…

Важно, что будем делать мы. Как вчера - уже не будет. Нужны перемены. Нужна другая политика. Другие люди. Новая конфигурация власти. Нужны выборы, в конце концов. Не обманывайте себя - кризис никуда не денется, нужно действовать немедленно.

Главное — не потерять страну, потому что то, что натворили жадные друзья президента, - на руку нашему врагу", — подытожил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель дала интервью антиукраинскому пропагандисту Такеру Карлсону, в котором заявила о якобы готовности Украины к уступкам РФ в Стамбуле
  • Она назвала Зеленского и Ермака параноиками и нарциссами.
  • Также она назвала "открытым секретом" то, что Зеленский якобы употребляет наркотики.

Топ комментарии
Мосейчук така сама зелена потвора як і Мендель,Верещук і т.д....
12.05.2026 10:14 Ответить
12.05.2026 10:17 Ответить
Мосейчук, якщо хочеш знати, як виглядає моральна (і не тільки) потвора, то глянь у дзеркало
12.05.2026 10:17 Ответить
12.05.2026 10:15 Ответить
я щось журналістів не побачив у списку ... одна Zельона холуйня
12.05.2026 10:15 Ответить
мосійчук такаж потвора як і мендель
12.05.2026 11:45 Ответить
Дєрмаки оточили віслюка з усіх сторін прорашистськими шакалами , як вовка в болоті прапорцями, а він гордо пижиться значущістю вожака, не розуміючи, що всіх баранів спишуть на нього і першими почнуть топити його ті, що обгризали кості, а доб'ють ті, що стригли баранів.
12.05.2026 11:49 Ответить
Вова не вінават. Мі знаєм.
12.05.2026 14:51 Ответить
Ви ще вірите після стількох помилок, що він нічого не знав?
13.05.2026 00:01 Ответить
Млять! Да насрать на личности, речь идёт о репутации государства УКРАИНА, которая влияет на общественную поддержку её со стороны Запада! И каким бы дятлом Зеля не был - его публичное обсирание идет во вред этой поддержке!
12.05.2026 11:54 Ответить
А може так тормознути різко і поміняти цього дібіла на водія?
12.05.2026 14:52 Ответить
Президента вже немає, його термін вже давно пройшов
13.05.2026 00:34 Ответить
Спочатку Зе сказали - відвйди по спокійному через "вибори", які ти почесно програєш і тебе потім не чіпатимуть.
Тоді висунили вимогу - або ти звільняєш ермака і тоді ми с тобою розмовляємо про американську зброю. Істерика, але діватись нікуди - звільнили, але залишили біля влади, біля кабінетів и таке інше. Відповідь теж - ні.
Тобто ти нам не залишив вибору. Ми ж хотіли по спокійному, але ти не бажаєш. Тоді спостерігай за терміном "витончена ліквідація з посмішкою" на власній особі.
p.s. Мендель та еще мендель, только по сути вопроса - она что, не права?
4th
12.05.2026 12:30 Ответить
зелені висерки, всі заразом, вже який рік особливо інтенсивно не послаблюють, а знищують Україну. а це, так. така собі медійна "апірація прікритіє" зальоту верхушки зєліної шобли. тіпо на цензорі - "апірація алярм", коли їхніх б'ють і вони своїх "дмитриків" та інших "каракацуп", "шмитриків",.... піднімають на розв'язування відволікаючих срачів.
12.05.2026 12:38 Ответить
На підставі сварки Мєндєль та Зеленського, притягти обох до відповідальності по статті за антисемітизм! І жодних поблажок!
12.05.2026 12:39 Ответить
Ото ж гімно по трубах зашурхотіло!!!
12.05.2026 13:13 Ответить
Мендель працює на третю сторону. Це або США або йуди
12.05.2026 14:03 Ответить
Скажи, кто тобою назначенный сотрудник, и я скажу, кто ты.
Всегда удивлял шлак, который собрал Зеленский вокруг себя. Какие-то мутные типы, корабельные сосны и т.п набор. Потом они начали понемногу отваливаться. Богдан, Мендель, Дубинский... Из оставшихся - как артисты кардибалета и обслуживающий персонал. Когда будет занавес, интересно будет наблюдать за пока оставшейся "публикой"
12.05.2026 14:13 Ответить
Ще хто б коментував тільки не Наталія Мосійчук.За неї таке можна почитати, як на Беню працювала,як ЗЕбіла відбілювала,як захищала його,критикуючи Бутусова.Останній після телемарафона з ЗЕленським казав що хотілось встати і зарядити тому в шнобель.
12.05.2026 14:19 Ответить
краще б відбілювачі "зезрадника" , перерахували його " висери" , котрі послаблювали і послаблюють Україну,,,От же ж манкурти
12.05.2026 14:28 Ответить
Звісно послаблює.. Мандель про це була в курсі справ... Вона все розуміє, а саме їй болить те що Україна не капітулювала в 22 році.. МАндель-мендєлєєва підключилася до програми ФСБ по цькуванню президента.. України
12.05.2026 14:57 Ответить
А кладбища бесконечные не послаблюють краину, с долгами огромными?
12.05.2026 15:11 Ответить
зеЛайно само зробило все для послаблення України,з самих перших днів свого ганебного керування,а ще більше для послаблення України, зробили ті хто обрав зеЛайно президентом.. Немає в Україні президента,є БРЕХЛО, МОРОДЕР ,ЗРАДНИК,а президента немає.
12.05.2026 18:03 Ответить
Правильно, не можа хитати човном..., бо зелених щурів тошнить.
12.05.2026 15:44 Ответить
а чим мосійчучка незадоволена....цеж представник вовінаго племені каже правду що вова крадій та наркоман
12.05.2026 15:53 Ответить
Можна спокійно заключати парі - за який час ТАКЕ САМЕ почне литися з мосейчук-скабєєвої (у разі її звільнення). За рік, за місяць, за тиждень?
12.05.2026 15:57 Ответить
Звичайно що послаблює. Тільки не Україну, а нинішню владу. Бо "просто воювати" заради війни стає все складніше.
12.05.2026 16:07 Ответить
Усі зільоні потвори-журнашлюхи серуться від страху !
12.05.2026 16:40 Ответить
Країна, в якій настав кінець епохи бідності славиться журналісткою мосєйчук, вченим ківою, юристом портновтм і головнокомандувачем єрмаком.
12.05.2026 16:46 Ответить
А куди подівся козак Гаврилюк?
12.05.2026 21:02 Ответить
Зрадник Оманський який погодив в Омані під час зустрічі з Патрушевим як говорять росіяни "Остаточне Вирішення українського питання" не повинен.
12.05.2026 17:17 Ответить
Зе вміє кадри підбирати. Тепер їжте .
12.05.2026 18:56 Ответить
