Рашисти вдарили по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині: 5 загиблих та 7 поранених. ФОТО

Російські окупанти вдарили по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині. Загинули 5 людей.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, загарбники поцілили безпілотником по автобусу в Нікопольському районі.

"Пʼятеро людей загинули на місці. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу", - зазначив глава ОВА.

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