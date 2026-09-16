УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11502 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
2 014 11

Рашисти вдарили по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині: 5 загиблих та 7 поранених. ФОТО

Російські окупанти вдарили по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині. Загинули 5 людей.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, загарбники поцілили безпілотником по автобусу в Нікопольському районі.

"Пʼятеро людей загинули на місці. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу", - зазначив глава ОВА.

Також читайте: РФ вдарила по енергетиці на Полтавщині. Є влучання в об’єкт промисловості

Рашисти вдарили по рейсовому автобусу на Нікопольщині: 5 загиблих

Автор: 

обстріл (36756) Дніпропетровська область (5279) Нікопольський район (883)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Нелюди
показати весь коментар
16.09.2026 09:17 Відповісти
+6
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
показати весь коментар
16.09.2026 09:21 Відповісти
+5
Кожну новину надсилати в оон!!
А також оприлюднювати з світових змі з написом а ви їм шось зробите нарешті ??
показати весь коментар
16.09.2026 09:21 Відповісти

Завантаження...

 
 