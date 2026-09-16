Рашисти вдарили по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині: 5 загиблих та 7 поранених. ФОТО
Російські окупанти вдарили по рейсовому автобусу на Дніпропетровщині. Загинули 5 людей.
Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, загарбники поцілили безпілотником по автобусу в Нікопольському районі.
"Пʼятеро людей загинули на місці. Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу", - зазначив глава ОВА.
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А також оприлюднювати з світових змі з написом а ви їм шось зробите нарешті ??