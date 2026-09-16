Рашисты ударили по рейсовому автобусу на Днепропетровщине: 5 погибших и 7 раненых. ФОТО
Российские оккупанты обстреляли рейсовый автобус в Днепропетровской области. Погибли 5 человек.
Об этом сообщил глава ОГА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
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Так, захватчики поразили беспилотником автобус в Никопольском районе.
"Пятеро человек погибли на месте. Семеро раненых сейчас находятся под наблюдением врачей. Им оказывается вся необходимая помощь", — отметил глава ОГА.
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А також оприлюднювати з світових змі з написом а ви їм шось зробите нарешті ??