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Новости Обстрелы Никопольщины Обстрелы Днепропетровщины
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Рашисты ударили по рейсовому автобусу на Днепропетровщине: 5 погибших и 7 раненых. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли рейсовый автобус в Днепропетровской области. Погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава ОГА Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, захватчики поразили беспилотником автобус в Никопольском районе.

"Пятеро человек погибли на месте. Семеро раненых сейчас находятся под наблюдением врачей. Им оказывается вся необходимая помощь", — отметил глава ОГА.

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Рашисты нанесли удар по рейсовому автобусу в Никопольском районе: 5 погибших

Автор: 

обстрел (35446) Днепропетровская область (5713) Никопольский район (879)
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Топ комментарии
+14
Нелюди
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16.09.2026 09:17 Ответить
+11
Кожну новину надсилати в оон!!
А також оприлюднювати з світових змі з написом а ви їм шось зробите нарешті ??
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16.09.2026 09:21 Ответить
+9
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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16.09.2026 09:21 Ответить

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