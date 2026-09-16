РФ нанесла удар по энергетике на Полтавщине. Зафиксировано попадание в промышленный объект
Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Полтавской области.
Об этом сообщил глава ОГА Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Полтавском районе БПЛА поразил один из промышленных объектов. Также подверглась атаке энергетическая инфраструктура", — говорится в сообщении.
В результате вражеских ударов никто не пострадал.
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