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Новости Удар россиян по Полтавщине
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РФ нанесла удар по энергетике на Полтавщине. Зафиксировано попадание в промышленный объект

Россияне атаковали энергетику Полтавской области: что известно?

Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОГА Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"В Полтавском районе БПЛА поразил один из промышленных объектов. Также подверглась атаке энергетическая инфраструктура", — говорится в сообщении.

В результате вражеских ударов никто не пострадал.

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Что предшествовало?

  • Известно, что оккупанты атаковали Киев беспилотниками, в результате чего произошел пожар на территории складских помещений. Есть пострадавший.
  • Также под ударом оказался поезд "Киев — Николаев".
  • По данным Воздушных сил, РФ запустила 80 БПЛА по Украине. ПВО сбила 63 цели.

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обстрел (35446) Полтавская область (1535) Полтавский район (164)
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