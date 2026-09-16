РФ атаковала Киев дронами: в Святошинском районе горят склады, есть пострадавший (обновлено)

В Святошинском районе Киева в результате российской атаки с использованием дронов произошел пожар на территории складских помещений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.

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"В Святошинском районе произошло возгорание складского здания в результате вражеской атаки", — говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Пострадавшие

По состоянию на 05:50 16 сентября информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

Масштаб пожара и информация о повреждениях уточняются.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки есть пострадавший.

"Один человек пострадал в результате падения обломков БпЛА на складские помещения ранним утром в Святошинском районе. Раненого медики госпитализировали", - говорится в сообщении.

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