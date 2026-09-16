РФ атакувала Київ дронами: у Святошинському районі горять склади, є постраждалий (оновлено)

У Святошинському районі Києва внаслідок російської дронової атаки сталася пожежа на території складських приміщень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМВА.

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"У Святошинському районі загоряння складської будівлі через ворожу атаку", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Постраждалі

Станом на 05:50 16 вересня інформації про постраждалих унаслідок атаки не надходило.

Масштаб пожежі та інформація про пошкодження уточнюються.

Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалий.

"Одна людина постраждала внаслідок падіння уламків БпЛА на складські приміщення рано вранці в Святошинському районі. Пораненого медики госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

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