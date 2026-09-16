РФ запустила 80 беспилотников по Украине: ПВО уничтожила 63 цели

В ночь на 16 сентября российские оккупанты запустили по Украине 80 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Так, были зафиксированы запуски БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов-имитаторов "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Миллерово — РФ; ВОТ АР Крым — Гвардейское, Чауда.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 2 точках.

Атака врага продолжается, в воздушном пространстве фиксируются БПЛА.

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