РФ запустила 80 беспилотников по Украине: ПВО уничтожила 63 цели
В ночь на 16 сентября российские оккупанты запустили по Украине 80 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
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Так, были зафиксированы запуски БПЛА типа Shahed, Гербер и дронов-имитаторов "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Миллерово — РФ; ВОТ АР Крым — Гвардейское, Чауда.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 2 точках.
Атака врага продолжается, в воздушном пространстве фиксируются БПЛА.
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