РФ випустила 80 безпілотників по Україні: ППО знешкодила 63 цілі

У ніч на 16 вересня російські окупанти випустили по Україні 80 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, було зафіксовано пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів-імітаторів "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово - РФ; ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують БпЛА.

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