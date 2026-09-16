РФ випустила 80 безпілотників по Україні: ППО знешкодила 63 цілі
У ніч на 16 вересня російські окупанти випустили по Україні 80 безпілотників різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, було зафіксовано пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів-імітаторів "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово - РФ; ТОТ АР Крим – Гвардійське, Чауда.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Атака ворога триває, у повітряному просторі фіксують БпЛА.
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