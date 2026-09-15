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Новини Обстріли цивільної інфраструктури
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Понад 500 локомотивів пошкоджено або знищено ударами РФ: Сибіга закликав партнерів терміново допомогти із заміною

РФ атакувала локомотив за 2 км від кордону з Польщею

Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або повністю знищили в Україні понад 500 локомотивів, причому більше половини з них – лише протягом 2026 року. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів терміново допомогти із заміною рухомого складу.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив міністр, Росія систематично атакує українську залізничну інфраструктуру, намагаючись підірвати логістику по всій країні.

У ніч проти 15 вересня російський удар по залізничній інфраструктурі у Волинській області поблизу кордону з Польщею безпосередньо уразив ще один локомотив.

За словами Сибіги, залізниця залишається критично важливою для функціонування України: нею евакуюють цивільних із прифронтових районів, перевозять життєво необхідні вантажі, зерно та інші товари.

"Щоб ця життєво важлива артерія продовжувала функціонувати, Україні терміново потрібна заміна. Ми закликаємо всіх наших партнерів негайно надати нам допомогу у пошуку локомотивів, сумісних із шириною колії 1520 мм, а також у фінансуванні для прискорення закупівлі нових", – заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що підтримка стабільної роботи української залізниці необхідна, зокрема, для запобігання гуманітарній кризі та зміцнення стійкості країни в умовах війни.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 13 вересня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. У цьому потязі перебували дипломати та політики. В Укрзалізниці припустили, що саме поїзд міг бути ціллю російського дрона.

Також читайте: Удар Росії по пасажирському потягу в Україні свідчить про відчай Путіна, - Рютте

Автор: 

залізниця (985) обстріл (36745) потяг (889) допомога (8075) Сибіга Андрій (1146)
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Топ коментарі
+9
просто купи.
грошей нема? у кравченка позич, у міндіча з чернишовим позич, у глаущенка, єрмака, у зелі позич в кінці кінців.
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15.09.2026 16:24 Відповісти
+4
Щоб їх також знищили, бо за 4 роки Сибіга не вигадав жодної протидії.
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15.09.2026 16:27 Відповісти
+3
баранка от бублика в бюджеті розміром 27 млрд дол. !!!

Україна с ЗЄльоним, але "без руля і вітрил"....

спасайте, братци-європейці !
петріотам, паровозами...

.
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15.09.2026 16:30 Відповісти

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