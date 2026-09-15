Понад 500 локомотивів пошкоджено або знищено ударами РФ: Сибіга закликав партнерів терміново допомогти із заміною

Від початку повномасштабного вторгнення російські удари пошкодили або повністю знищили в Україні понад 500 локомотивів, причому більше половини з них – лише протягом 2026 року. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів терміново допомогти із заміною рухомого складу.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив міністр, Росія систематично атакує українську залізничну інфраструктуру, намагаючись підірвати логістику по всій країні.

У ніч проти 15 вересня російський удар по залізничній інфраструктурі у Волинській області поблизу кордону з Польщею безпосередньо уразив ще один локомотив.

За словами Сибіги, залізниця залишається критично важливою для функціонування України: нею евакуюють цивільних із прифронтових районів, перевозять життєво необхідні вантажі, зерно та інші товари.

"Щоб ця життєво важлива артерія продовжувала функціонувати, Україні терміново потрібна заміна. Ми закликаємо всіх наших партнерів негайно надати нам допомогу у пошуку локомотивів, сумісних із шириною колії 1520 мм, а також у фінансуванні для прискорення закупівлі нових", – заявив глава МЗС.

Сибіга наголосив, що підтримка стабільної роботи української залізниці необхідна, зокрема, для запобігання гуманітарній кризі та зміцнення стійкості країни в умовах війни.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 13 вересня російський безпілотник атакував локомотив пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. У цьому потязі перебували дипломати та політики. В Укрзалізниці припустили, що саме поїзд міг бути ціллю російського дрона.

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