Более 500 локомотивов повреждены или уничтожены ударами РФ: Сибига призвал партнеров срочно помочь с заменой
С начала полномасштабного вторжения российские удары повредили или полностью уничтожили в Украине более 500 локомотивов, причем более половины из них — только в течение 2026 года. Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров срочно оказать помощь в замене подвижного состава.
Об этом Сибига сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил министр, Россия систематически атакует украинскую железнодорожную инфраструктуру, пытаясь подорвать логистику по всей стране.
В ночь на 15 сентября российский удар по железнодорожной инфраструктуре в Волынской области вблизи границы с Польшей непосредственно поразил еще один локомотив.
По словам Сибиги, железная дорога остается критически важной для функционирования Украины: по ней эвакуируют гражданских из прифронтовых районов, перевозят жизненно необходимые грузы, зерно и другие товары.
"Чтобы эта жизненно важная артерия продолжала функционировать, Украине срочно нужна замена. Мы призываем всех наших партнеров немедленно оказать нам помощь в поиске локомотивов, совместимых с шириной колеи 1520 мм, а также в финансировании для ускорения закупки новых", - заявил глава МИД.
Сибига подчеркнул, что поддержка стабильной работы украинской железной дороги необходима, в частности, для предотвращения гуманитарного кризиса и укрепления устойчивости страны в условиях войны.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В этом поезде находились дипломаты и политики. В "Укрзализныце" предположили, что именно поезд мог быть целью российского дрона.
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грошей нема? у кравченка позич, у міндіча з чернишовим позич, у глаущенка, єрмака, у зелі позич в кінці кінців.
Україна с ЗЄльоним, але "без руля і вітрил"....
спасайте, братци-європейці !
петріотам, паровозами...
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