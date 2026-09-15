Более 500 локомотивов повреждены или уничтожены ударами РФ: Сибига призвал партнеров срочно помочь с заменой

С начала полномасштабного вторжения российские удары повредили или полностью уничтожили в Украине более 500 локомотивов, причем более половины из них — только в течение 2026 года. Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров срочно оказать помощь в замене подвижного состава.

Об этом Сибига сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил министр, Россия систематически атакует украинскую железнодорожную инфраструктуру, пытаясь подорвать логистику по всей стране.

В ночь на 15 сентября российский удар по железнодорожной инфраструктуре в Волынской области вблизи границы с Польшей непосредственно поразил еще один локомотив.

По словам Сибиги, железная дорога остается критически важной для функционирования Украины: по ней эвакуируют гражданских из прифронтовых районов, перевозят жизненно необходимые грузы, зерно и другие товары.

"Чтобы эта жизненно важная артерия продолжала функционировать, Украине срочно нужна замена. Мы призываем всех наших партнеров немедленно оказать нам помощь в поиске локомотивов, совместимых с шириной колеи 1520 мм, а также в финансировании для ускорения закупки новых", - заявил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что поддержка стабильной работы украинской железной дороги необходима, в частности, для предотвращения гуманитарного кризиса и укрепления устойчивости страны в условиях войны.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В этом поезде находились дипломаты и политики. В "Укрзализныце" предположили, что именно поезд мог быть целью российского дрона.

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