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Новости Обстрелы гражданской инфраструктуры
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Более 500 локомотивов повреждены или уничтожены ударами РФ: Сибига призвал партнеров срочно помочь с заменой

РФ атаковала локомотив в 2 км от границы с Польшей

С начала полномасштабного вторжения российские удары повредили или полностью уничтожили в Украине более 500 локомотивов, причем более половины из них — только в течение 2026 года. Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров срочно оказать помощь в замене подвижного состава.

Об этом Сибига сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил министр, Россия систематически атакует украинскую железнодорожную инфраструктуру, пытаясь подорвать логистику по всей стране.

В ночь на 15 сентября российский удар по железнодорожной инфраструктуре в Волынской области вблизи границы с Польшей непосредственно поразил еще один локомотив.

По словам Сибиги, железная дорога остается критически важной для функционирования Украины: по ней эвакуируют гражданских из прифронтовых районов, перевозят жизненно необходимые грузы, зерно и другие товары.

"Чтобы эта жизненно важная артерия продолжала функционировать, Украине срочно нужна замена. Мы призываем всех наших партнеров немедленно оказать нам помощь в поиске локомотивов, совместимых с шириной колеи 1520 мм, а также в финансировании для ускорения закупки новых", - заявил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что поддержка стабильной работы украинской железной дороги необходима, в частности, для предотвращения гуманитарного кризиса и укрепления устойчивости страны в условиях войны.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 13 сентября российский беспилотник атаковал локомотив пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей. В этом поезде находились дипломаты и политики. В "Укрзализныце" предположили, что именно поезд мог быть целью российского дрона.

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Автор: 

железная дорога (1532) обстрел (35435) поезд (1140) помощь (8693) Сибига Андрей (1139)
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Топ комментарии
+10
просто купи.
грошей нема? у кравченка позич, у міндіча з чернишовим позич, у глаущенка, єрмака, у зелі позич в кінці кінців.
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15.09.2026 16:24 Ответить
+6
Щоб їх також знищили, бо за 4 роки Сибіга не вигадав жодної протидії.
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15.09.2026 16:27 Ответить
+4
баранка от бублика в бюджеті розміром 27 млрд дол. !!!

Україна с ЗЄльоним, але "без руля і вітрил"....

спасайте, братци-європейці !
петріотам, паровозами...

.
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15.09.2026 16:30 Ответить

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