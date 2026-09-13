"УЗ" об атаке на локомотив в Ягодине: мишенью российского дрона мог быть дипломатический поезд

В "Укрзализныце" раскрыли подробности нападения РФ на локомотив в Ягодине недалеко от границы с Польшей утром 13 сентября.

Об этом говорится в сообщении "УЗ", передает Цензор.НЕТ.

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Пассажиры поездов

В компании рассказали, что незадолго до поражения локомотива на границе Украины и Польши на станции Ягодин находился дипломатический поезд, на борту которого, в частности, были советники по вопросам безопасности нескольких государств-членов Евросоюза, бывшие европейские лидеры, включая экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

В другом поезде, который находился на станции Ягодин именно в момент этой атаки, был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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Эвакуация за 15 минут до попадания

"Реактивный меш-дрон, атаковавший локомотив на границе Украины и Польши, был обнаружен диспетчером Центральной мониторинговой группы, и сигнал на эвакуацию из поезда был дан буквально за 15 минут до попадания в локомотив", — говорится в сообщении.

Вероятная цель — дипломатический поезд

В "Укрзализныце" считают, что вполне вероятно, что мишенью этого российского дрона мог быть и дипломатический поезд, который отправился со станции раньше предусмотренного для него времени в рамках пересмотра графиков движения поездов в режиме реального времени из-за постоянной угрозы российских ударов.

В компании заявили, что "Укрзализныця" постоянно корректирует расписания движения поездов в зависимости от того, какие пути доступны, а какие заблокированы из-за ударов.

"Многочисленные попытки врага атаковать гражданский подвижной состав продолжаются, поэтому мы подчеркиваем необходимость неукоснительного и оперативного выполнения команд по безопасности железнодорожниками", — отмечается в заявлении.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.

В поезде, локомотив которого сегодня атаковала Россия, находилась делегация международных гостей: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ведущих советников канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС. Об этом писало издание Spiegel.

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