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РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей, - "УЗ". ВИДЕО

удар по поезду

Второе сутки подряд враг наносит удары по железной дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

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Что известно?

Как отмечается, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.

"Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал. Продолжаем отслеживать воздушные угрозы, обеспечивать движение поездов и принимать максимальные меры для безопасности пассажиров и железнодорожников", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг атаковал железную дорогу: есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали, - "УЗ" (обновлено). ФОТОрепортаж

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обстрел (35393) Укрзализныця (3012) Волынская область (1167)
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Топ комментарии
+7
На жаль у влади не хватає клепки щоб атакувати рашиські потяги як на росії так окупованих територіях ,влада не українська їм пофіг ,намародерили грошей втечуть в Ізраїль ,що їм Україна.
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13.09.2026 11:28 Ответить
+6
Головне щоб ми не били по рашистським аеропортам ато це буде ескалація і путіннападє. Кончені терпіли
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13.09.2026 11:40 Ответить
+3
Такими темпами залізничне сполучення скоро закінчиться.
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13.09.2026 11:32 Ответить

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