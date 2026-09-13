РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей, - "УЗ". ВИДЕО

Второе сутки подряд враг наносит удары по железной дороге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "УЗ".

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Что известно?

Как отмечается, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.

"Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал. Продолжаем отслеживать воздушные угрозы, обеспечивать движение поездов и принимать максимальные меры для безопасности пассажиров и железнодорожников", - говорится в сообщении.

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