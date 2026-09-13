РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею, - "УЗ". ВIДЕО
Другу добу поспіль ворог атакує залізницю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".
Що відомо?
Як зазначається, сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.
"Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав. Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+7 Володимир Омельянов
показати весь коментар13.09.2026 11:28 Відповісти Посилання
+6 ALEX SUROVV #593022
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+3 Vasily Androshchook
показати весь коментар13.09.2026 11:32 Відповісти Посилання
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