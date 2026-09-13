УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13408 відвідувачів онлайн
Новини Відео Обстріли об’єктів Укрзалізниці
2 886 22

РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею, - "УЗ". ВIДЕО

Другу добу поспіль ворог атакує залізницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

"Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав. Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали, - "УЗ" (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (36702) Укрзалізниця (2788) Волинська область (902)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
На жаль у влади не хватає клепки щоб атакувати рашиські потяги як на росії так окупованих територіях ,влада не українська їм пофіг ,намародерили грошей втечуть в Ізраїль ,що їм Україна.
показати весь коментар
13.09.2026 11:28 Відповісти
+6
Головне щоб ми не били по рашистським аеропортам ато це буде ескалація і путіннападє. Кончені терпіли
показати весь коментар
13.09.2026 11:40 Відповісти
+3
Такими темпами залізничне сполучення скоро закінчиться.
показати весь коментар
13.09.2026 11:32 Відповісти

Завантаження...

 
 