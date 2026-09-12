Ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали, - "УЗ" (оновлено). ФОТОрепортаж

Ворог вчергове атакує залізницю.

Про це повідомив у фейсбуку голова правління "УЗ" Олександр Перцовський, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За його словами, станом на зараз - влучання в Луцьку та у Фастові.

"Завчасно пасажири евакуйовані з потяга, співробітники - з робочих місць. Всі цілі. Атака продовжується, в небі - зграї шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків - задля безпеки кожного", - зазначив Перцовський.

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Загроза зберігається

"Ворог вчергове атакує залізницю. Станом на зараз - влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів - жодного постраждалого. Атака продовжується, в небі - зграї шахедів. Працюємо із максимальною увагою та обачністю. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного", - наголосили своєю чергою в "Укрзалізниці".

Більше інформації щодо ворожих атак на цю мить не відомо.

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"УВАГА!!! Волиняни, закликаю перебувати в укриттях та безпечних місцях. Триває масована атака безпілотниками. У напрямку області летить багато ворожих цілей. Бережіть себе та своїх близьких!", - закликає голова ОВА Роман Романюк.

Як пізніше повідомили у ДСНС, у Луцьку внаслідок російського удару загорілися вагони потяга.

На місці події працювали рятувальники ДСНС. Пожежа ліквідована.











Інформація про потерпілих до Служби порятунку не надходила.