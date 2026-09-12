"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів на Сумщині до Конотопа через обстріли РФ
Через посилення ворожих ударів по об'єктах залізниці та потягах на Сумщині тимчасово змінюється маршрут руху: кінцевими зупинками для прибуття та відправлення ресів стане станція Конотоп.
Про це повідомили в пресслужбі пасажирської компанії "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Загроза обстрілів та обмеження руху поїздів до Конотопа
"Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом. Сумська ОВА разом із ДСНС знайшли можливість допомогти з автобусними трансферами між Сумами і Конотопом. Тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус", - повідомили в "Укрзалізниці".
За інформацією залізничників, cитуація може змінюватися щоденно.
"Пасажирів просимо бути готовими до будь-яких варіантів довезення/трансферів чи комбінованих транспортних маршрутів, відповідно до змін безпекової ситуації", - інформують в "Укрзалізниці".
Умови відновлення повноцінного залізничного сполучення
Коли рівень ризиків для пасажирів та бригад буде зниженим, рейси сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами, додали в УЗ.
Суспільне звернулось до ОВА по роз'яснення щодо можливостей доїзду до Конотопа. Відповідь наразі ЗМІ не отримало.
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