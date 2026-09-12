"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів на Сумщині до Конотопа через обстріли РФ

Через посилення ворожих ударів по об'єктах залізниці та потягах на Сумщині тимчасово змінюється маршрут руху: кінцевими зупинками для прибуття та відправлення ресів стане станція Конотоп.

Про це повідомили в пресслужбі пасажирської компанії "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Загроза обстрілів та обмеження руху поїздів до Конотопа

"Ми розуміємо, що це створює незручності для пасажирів, які заздалегідь запланували поїздки, але безпека є нашим основним пріоритетом. Сумська ОВА разом із ДСНС знайшли можливість допомогти з автобусними трансферами між Сумами і Конотопом. Тому сполучення до Сум зберігається у мультимодальній формі: поїзд+автобус", - повідомили в "Укрзалізниці".

За інформацією залізничників, cитуація може змінюватися щоденно.

"Пасажирів просимо бути готовими до будь-яких варіантів довезення/трансферів чи комбінованих транспортних маршрутів, відповідно до змін безпекової ситуації", - інформують в "Укрзалізниці".

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Умови відновлення повноцінного залізничного сполучення

Коли рівень ризиків для пасажирів та бригад буде зниженим, рейси сумського напрямку знову курсуватимуть повними маршрутами, додали в УЗ.

Суспільне звернулось до ОВА по роз'яснення щодо можливостей доїзду до Конотопа. Відповідь наразі ЗМІ не отримало.

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