Удар РФ по потягу на Сумщині: дві людини померли в лікарні, ще дві - у важкому стані

У лікарні померли дві людини, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу в Сумському районі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. Передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, це жінки 60 та 79 років. Вони дістали важкі поранення. На жаль, врятувати їхні життя лікарям не вдалося.

Крім того, ще двоє людей перебувають у важкому стані.

"Росіяни свідомо вдарили по цивільному транспорту безпілотниками. Це черговий цинічний злочин, який забрав життя невинних людей", - наголосив голова ОВА.

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Що передувало

Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти атакували безпілотниками приміський дизель-поїзд у Сумській області, внаслідок чого спалахнули локомотив і пасажирський вагон, повідомлялося, що постраждали 10 людей, 19 пасажирів евакуювали.

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