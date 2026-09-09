Удар РФ по потягу на Сумщині: дві людини померли в лікарні, ще дві - у важкому стані
У лікарні померли дві людини, які вчора постраждали внаслідок ворожої атаки по потягу в Сумському районі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. Передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, це жінки 60 та 79 років. Вони дістали важкі поранення. На жаль, врятувати їхні життя лікарям не вдалося.
Крім того, ще двоє людей перебувають у важкому стані.
"Росіяни свідомо вдарили по цивільному транспорту безпілотниками. Це черговий цинічний злочин, який забрав життя невинних людей", - наголосив голова ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, 8 вересня російські окупанти атакували безпілотниками приміський дизель-поїзд у Сумській області, внаслідок чого спалахнули локомотив і пасажирський вагон, повідомлялося, що постраждали 10 людей, 19 пасажирів евакуювали.
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