Російські БпЛА атакували приміський дизель-поїзд на Сумщині - постраждали 10 людей. ФОТОрепортаж
Російські безпілотники атакували приміський дизель-поїзд. Внаслідок удару загорілися локомотив і пасажирський вагон, попередньо постраждали 10 людей, 19 пасажирів евакуювали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС Сумщини.
Загорілися локомотив і пасажирський вагон. Рятувальники одночасно з гасінням пожежі транспортували травмованих до "швидкої".
Під час роботи вогнеборців ворог завдав повторного удару. На щастя, ніхто з особового складу ДСНС не постраждав. Усі осередки горіння ліквідовані.
Офіцери-рятувальники громади спільно з представниками місцевої влади евакуювали 19 пасажирів. Людей вивозили броньованим автомобілем ДСНС та автобусом місцевого самоврядування.
Через сьогоднішні російські атаки рух поїздів ускладнений, тому пасажирів доставляли до визначених місць автобусами ДСНС та місцевої влади. Загалом спільними зусиллями перевезено 60 людей.
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