Российские БПЛА атаковали пригородный дизель-поезд на Сумщине - пострадали 10 человек. ФОТОрепортаж
Российские беспилотники атаковали пригородный дизельный поезд. В результате удара загорелись локомотив и пассажирский вагон; по предварительным данным, пострадали 10 человек, 19 пассажиров были эвакуированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Сумской области.
Загорелись локомотив и пассажирский вагон. Спасатели одновременно с тушением пожара доставили пострадавших в "скорую".
Во время работы пожарных враг нанес повторный удар. К счастью, никто из личного состава ГСЧС не пострадал. Все очаги возгорания ликвидированы.
Офицеры-спасатели громады совместно с представителями местных властей эвакуировали 19 пассажиров. Людей вывозили бронированным автомобилем ГСЧС и автобусом местного самоуправления.
Из-за сегодняшних российских атак движение поездов затруднено, поэтому пассажиров доставляли в указанные места автобусами ГСЧС и местных властей. Всего совместными усилиями перевезено 60 человек.
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