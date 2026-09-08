Россия атаковала поезд Киев-Сумы двумя "шахедами": пассажиров своевременно эвакуировали. ВИДЕО

Российские войска нанесли два прицельных удара ударными беспилотниками типа Shahed по поезду, следовавшему по маршруту Киев—Сумы, на подъезде к Сумам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этомсообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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Он отметил, что поезд был своевременно остановлен на станции мониторинговой командой "Укрзализныци". Пассажиры, локомотивная бригада и поезд были эвакуированы. Пострадавших нет.

Пассажиров доставляют на автобусах

Благодаря взаимодействию "Укрзализныци" с Сумской областной военной администрацией оперативно были предоставлены автобусы. На них пассажиров доставляют к пунктам назначения.

"Враг не прекращает попытки прервать сообщение с прифронтовыми населёнными пунктами, железнодорожники не перестают смело ездить и поддерживать это сообщение. Наши меры по мониторингу, своевременная реакция каждого пассажира и выполнение команд поездной бригады продолжают спасать жизни", — отметил Перцовский.

Он также добавил, что целенаправленные удары по пассажирским поездам — страшное военное преступление.

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