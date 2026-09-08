Росія атакувала поїзд Київ-Суми двома "шахедами": пасажирів завчасно евакуювали. ВIДЕО

Російські війська атакували поїзд сполученням Київ-Суми двома прицільними ударами ударних безпілотників типу Shahed на під'їзді до Сум.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

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Він зазначив, поїзд завчасно зупинила на станції моніторингова команда "Укрзалізниці". Пасажирів, локомотивну бригаду та поїзд евакуювали. Постраждалих немає.

Пасажирів доправляють автобусами

Завдяки взаємодії "Укрзалізниці" із Сумською обласною військовою адміністрацією оперативно надали автобуси. Ними пасажирів доправляють до пунктів призначення.

"Ворог не припиняє спроби обривати сполучення із прифронтовими громадами, залізничники не припиняють сміливо їхати та зберігати такі сполучення. Наші моніторингові заходи та вчасна реакція кожного пасажира і слідування командам поїзної бригади - продовжують рятувати життя", - зазначив Перцовський.

Та додав, що цілеспрямовані удари по пасажирських поїздах - страшний воєнний злочин.

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