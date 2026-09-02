Ворожий БпЛА вдарив по локомотиву на Придніпровській залізниці: людей завчасно евакуювали, - "УЗ"
Сьогодні ворожий БпЛА поцілив біля поїзда №53/54 Одеса - Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.
Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як зазначається, завдяки роботі моніторингової команди "Укрзалізниці" пасажирів, поїзну та локомотивну бригади завчасно евакуювали на безпечну відстань.
У момент влучання всі люди були в безпеці. Удар на себе прийняв локомотив.
Повідомляється, що автобуси з пасажирами вже на підʼїзді до своєї станції.
Що передувало
Раніше "Укрзалізниця" спростувала інформацію із соцмереж про влучанння в залізничну інфраструктуру в центрі Києва.
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