Ворожий БпЛА вдарив по локомотиву на Придніпровській залізниці: людей завчасно евакуювали, - "УЗ"

Сьогодні ворожий БпЛА поцілив біля поїзда №53/54 Одеса - Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.

Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, завдяки роботі моніторингової команди "Укрзалізниці" пасажирів, поїзну та локомотивну бригади завчасно евакуювали на безпечну відстань.

У момент влучання всі люди були в безпеці. Удар на себе прийняв локомотив.

Повідомляється, що автобуси з пасажирами вже на підʼїзді до своєї станції.

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Що передувало

Раніше "Укрзалізниця" спростувала інформацію із соцмереж про влучанння в залізничну інфраструктуру в центрі Києва.

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