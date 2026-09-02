Влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було, - "УЗ" спростувала інформацію соцмереж
Станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".
Офіційна інформація
"Просимо користуватися інформацією лише з офіційних каналів Укрзалізниці", - наголосили в "УЗ".
У соцмережах писали про дрон над залізничним вокзалом та кілька влучань у залізничну інфраструктуру поблизу вокзалу.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про влучання у багатоповерхівку та пошкодження медзакладу в Шевченківському районі, у Голосіївському - пожежа біля навчального закладу.
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