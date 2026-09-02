Влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було, - "УЗ" спростувала інформацію соцмереж

Станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укрзалізниці".

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Офіційна інформація

"Просимо користуватися інформацією лише з офіційних каналів Укрзалізниці", - наголосили в "УЗ".

У соцмережах писали про дрон над залізничним вокзалом та кілька влучань у залізничну інфраструктуру поблизу вокзалу.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про влучання у багатоповерхівку та пошкодження медзакладу в Шевченківському районі, у Голосіївському - пожежа біля навчального закладу.

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