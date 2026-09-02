Росіяни атакували Київ безпілотниками: виникло загоряння в Голосіївському районі

У Києві внаслідок атаки реактивного БпЛА та падіння уламків виникла пожежа в Голосіївському районі. Повітряна тривога триває, також змінено рух поїздів на "червоній" лінії метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Повітряних силах заявили про рух реактивного БпЛА на столицю з півдня.

Повітряна тривога у місті триває із 7:14.

Згодом мер Кличко повідомив, що у Голосіївському районі ліквідовують загоряння на відкритій території, що сталося внаслідок падіння уламків БпЛА.

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Зміна роботи метро

Також у КМДА заявили про зміни в роботі метрополітену.

Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється:



у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

у напрямку центру – від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"; у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".

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