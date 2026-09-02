Внаслідок атак РФ на Київщину поранено трьох людей, серед них - дитина

Ворог продовжує тероризувати Київщину. Тільки за 1 вересня внаслідок ворожих атак постраждали троє людей, серед них - дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

У Бучанському районі пошкоджено складське приміщення, три приватні будинки та чотири автомобілі. Травмовано двох людей, серед них - дитина.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок. Одна людина травмована.

"Пожежі на складських приміщеннях локалізовані. На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Постраждалим надається необхідна допомога. Продовжуємо працювати та ліквідовувати наслідки ворожих атак", - інформує Ткаченко.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ліквідовано пожежі на 3 складах у Бучанському районі: ворог завдавав повторних ударів.

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