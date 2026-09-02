В результате атак РФ на Киевщину ранены три человека, среди них - ребенок. Из-за утреннего террора есть пострадавшие и пожары (обновлено)
Враг продолжает терроризировать Киевскую область. Только за 1 сентября в результате вражеских атак пострадали три человека, в том числе - ребенок.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, сообщает Цензор.НЕТ.
Последствия
В Бучанском районе повреждены складское помещение, три частных дома и четыре автомобиля. Два человека получили травмы, среди них — ребенок.
В Броварском районе поврежден частный дом. Один человек получил травмы.
"Пожары в складских помещениях локализованы. На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Продолжаем работать и ликвидировать последствия вражеских атак", - сообщает Ткаченко.
Обновленная информация
Как информирует ОВА, в результате утренней атаки травмированы два человека. В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина – обломочные ранения руки и плеча. Людям оказывают необходимую медицинскую помощь.
Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. В Бучанском районе возник пожар складских помещений, также поврежден частный дом. В Броварском районе поврежден частный дом. В Бориспольском районе повреждено складское здание.
Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия атаки.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что ликвидированы пожары на 3 складах в Бучанском районе: враг наносил повторные удары.
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