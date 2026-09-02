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Россияне атаковали Киев беспилотниками: в Голосеевском районе возник пожар
В Киеве в результате атаки реактивного БПЛА и падения обломков возник пожар в Голосеевском районе. Воздушная тревога продолжается, также изменено движение поездов на "красной" линии метро.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
В Воздушных силах заявили о движении реактивного БПЛА на столицу с юга.
Воздушная тревога в городе продолжается с 7:14.
Впоследствии мэр Кличко сообщил, что в Голосеевском районе ликвидируют возгорание на открытой территории, произошедшее в результате падения обломков БПЛА.
Изменения в работе метро
Также в КГГА заявили об изменениях в работе метрополитена.
- Движение поездов по "красной" линии осуществляется:
в направлении центра – от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная";
- в направлении выезда из города – от ст. "Арсенальная" до ст. "Академгородок".
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