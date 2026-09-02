Атака дронів на Київ: часткове руйнування багатоповерхівки та пошкодження медзакладу, пожежа біля навчального закладу. 7 поранених (оновлено)

Ворог вчергове атакував Київ ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку.

Екстрені служби прямують на місце", - зазначив мер.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Київ безпілотниками: виникло загоряння в Голосіївському районі

Оновлена інформація

За даними КМВА, внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу.

У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.

Як пізніше повідомив Кличко, у Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі.

Наразі відомо про трьох постраждалих від ворожої атаки. Їм надається медична допомога.

За інформацією Кличка, є четверо постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно.

Згодом Кличко повідомив, що до пʼяти збільшилася кількість постраждалих

У лікарнях міста перебувають троє поранених. Пошкоджене внаслідок атаки приміщення одного з медзакладів – повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає.

Станом на 12.06 уже 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста.

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