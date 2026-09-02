Атака дронів на Київ: часткове руйнування багатоповерхівки та пошкодження медзакладу, пожежа біля навчального закладу. 7 поранених (оновлено)
Ворог вчергове атакував Київ ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"У Шевченківському районі, внаслідок влучання БпЛА, загоряння в 6-поверховому житловому будинку.
Екстрені служби прямують на місце", - зазначив мер.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Оновлена інформація
За даними КМВА, внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу.
У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад.
Як пізніше повідомив Кличко, у Шевченківському районі, де БпЛА влучив у 6-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування будівлі.
Наразі відомо про трьох постраждалих від ворожої атаки. Їм надається медична допомога.
За інформацією Кличка, є четверо постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох поранених медики госпіталізували, іншим надають допомогу амбулаторно.
Згодом Кличко повідомив, що до пʼяти збільшилася кількість постраждалих
У лікарнях міста перебувають троє поранених. Пошкоджене внаслідок атаки приміщення одного з медзакладів – повибивало частину вікон. Постраждалих серед пацієнтів і персоналу, попередньо, немає.
Станом на 12.06 уже 7 постраждалих у столиці. 5 поранених медики госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях влучань у Шевченківському районі міста.
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