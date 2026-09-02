Атака дронов на Киев: частичное разрушение многоэтажки и повреждение медучреждения, пожар возле учебного заведения. 7 раненых (обновлено)
Враг в очередной раз атаковал Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"В Шевченковском районе в результате попадания БПЛА произошло возгорание в 6-этажном жилом доме.
Экстренные службы направляются на место", — отметил мэр.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
По данным КГВА, в результате вражеской атаки в Голосеевском районе возникло возгорание на территории учебного заведения.
В Шевченковском районе повреждено медицинское учреждение.
Как позже сообщил Кличко, в Шевченковском районе, где БпЛА попал в 6-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение здания.
Пока известно о трех пострадавших от вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь.
По информации Кличко, есть четверо пострадавших в столице в результате атаки врага. Двое раненых медики госпитализировали, другим оказывают помощь амбулаторно.
Позже Кличко сообщил, что к пяти увеличилось количество пострадавших
В больницах города находятся трое раненых. Поврежденное в результате атаки помещение одного из медучреждений – выбило часть окон. Пострадавших среди пациентов и персонала предварительно нет.
По состоянию на 12.06 уже 7 пострадавших в столице. 5 раненых медики госпитализировали. Экстренные службы работают на местах попадания в Шевченковском районе города.
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