Росія вдарила балістикою по залізничній інфраструктурі Києва: загинули семеро людей

У ніч проти 1 вересня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Ворог прицільно вдарив по залізничному депо та інших об’єктах залізничної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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Внаслідок удару загинули семеро людей, шестеро з них - працівники залізниці. Ще один співробітник отримав поранення та перебуває в лікарні.

Про наслідки атаки повідомили представники залізничної галузі.

Шестеро загиблих - працівники залізниці

За словами представників підприємства, під час російського удару загинули семеро людей. Шестеро з них були співробітниками залізниці.

Ще один працівник дістав поранення. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Десятки працівників встигли врятуватися, сховавшись в укриттях.

"Але все це — ніщо поруч із жахливою втратою колег", - зазначили представники залізниці.

Унаслідок атаки є значні руйнування

На місці удару зафіксовано значні руйнування. Зокрема, повністю зруйновано один із цехів.

Також після удару виникла низка загорянь. Рятувальники продовжують працювати над їх ліквідацією.

Через наслідки атаки рух на двох залізничних перегонах тимчасово обмежували. Згодом його відновили.

Працівники залізниці продовжують працювати на місці та допомагають постраждалим оговтатися після атаки.

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