Россия нанесла баллистический удар по железнодорожной инфраструктуре Киева: погибли семь человек
В ночь на 1 сентября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Враг нанес прицельный удар по железнодорожному депо и другим объектам железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Перцовский.
В результате удара погибли семь человек, шестеро из них - работники железной дороги. Еще один сотрудник получил ранения и находится в больнице.
О последствиях атаки сообщили представители железнодорожной отрасли.
Шестеро погибших - сотрудники железной дороги
По словам представителей предприятия, в результате российского удара погибли семь человек. Шестеро из них были сотрудниками железной дороги.
Еще один работник получил ранение. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Десятки работников успели спастись, укрывшись в убежищах.
"Но все это — ничто по сравнению с ужасной потерей коллег", — отметили представители железной дороги.
В результате атаки зафиксированы значительные разрушения
На месте удара зафиксированы значительные разрушения. В частности, полностью разрушен один из цехов.
Также после удара возник ряд возгораний. Спасатели продолжают работать над их ликвидацией.
Из-за последствий атаки движение на двух железнодорожных участках временно ограничивали. Впоследствии его возобновили.
Работники железной дороги продолжают работать на месте и помогают пострадавшим оправиться после атаки.
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