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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци Обстрелы Киева
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Россия нанесла баллистический удар по железнодорожной инфраструктуре Киева: погибли семь человек

1 сентября россияне атаковали Киев: есть погибшие и пострадавшие

В ночь на 1 сентября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Враг нанес прицельный удар по железнодорожному депо и другим объектам железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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В результате удара погибли семь человек, шестеро из них - работники железной дороги. Еще один сотрудник получил ранения и находится в больнице.

О последствиях атаки сообщили представители железнодорожной отрасли.

Шестеро погибших - сотрудники железной дороги

По словам представителей предприятия, в результате российского удара погибли семь человек. Шестеро из них были сотрудниками железной дороги.

Еще один работник получил ранение. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Десятки работников успели спастись, укрывшись в убежищах.

"Но все это — ничто по сравнению с ужасной потерей коллег", — отметили представители железной дороги.

В результате атаки зафиксированы значительные разрушения

На месте удара зафиксированы значительные разрушения. В частности, полностью разрушен один из цехов.

Также после удара возник ряд возгораний. Спасатели продолжают работать над их ликвидацией.

Из-за последствий атаки движение на двух железнодорожных участках временно ограничивали. Впоследствии его возобновили.

Работники железной дороги продолжают работать на месте и помогают пострадавшим оправиться после атаки.

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Киев (27330) обстрел (35130) Укрзализныця (2998) Воздушные атаки на Киев (911)
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Топ комментарии
+6
Кажется Фёдоров сказал, что мы медленно проигрываем.. каждый день кацапы выжигают Украину, и ни один дрон ни одна ракета не упала на Москву. В итоги, сиплое чмо так и подпишет капитуляцию. Апрель девятнадцатого года. Население выбрало катастрофу.
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01.09.2026 08:38 Ответить
+5
Чому не завдаются удари по російській залізниці ,по їхніх аеропортах ,чому до цієї пори не підірвана трансибірська магістраль ?ворог свідомо творить геноцид ,влада безпорадна ,світ мовчить.
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01.09.2026 08:40 Ответить
+5
Приїдьте в Херсон/Суми/Запоріжжя чи будь-яке інше місто до 100км від фронту і розкажіть там що нічого і нікуди не рухається. Бо з львівських диванів, особливо після перегляду марафона, все трохи по іншому виглядає.
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01.09.2026 09:07 Ответить

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