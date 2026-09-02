Попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не было, - "УЗ" опровергла информацию из соцсетей

На данный момент случаев попадания снарядов в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".

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Официальная информация

"Просим пользоваться информацией только из официальных каналов "Укрзализныци", — подчеркнули в "УЗ".

В соцсетях писали о дроне над железнодорожным вокзалом и нескольких попаданиях в железнодорожную инфраструктуру вблизи вокзала.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось о попадании в многоэтажное здание и повреждении медучреждения в Шевченковском районе, в Голосеевском — о пожаре возле учебного заведения.

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