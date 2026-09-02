Попаданий в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не было, - "УЗ" опровергла информацию из соцсетей
На данный момент случаев попадания снарядов в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрзализныци".
Официальная информация
"Просим пользоваться информацией только из официальных каналов "Укрзализныци", — подчеркнули в "УЗ".
В соцсетях писали о дроне над железнодорожным вокзалом и нескольких попаданиях в железнодорожную инфраструктуру вблизи вокзала.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о попадании в многоэтажное здание и повреждении медучреждения в Шевченковском районе, в Голосеевском — о пожаре возле учебного заведения.
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